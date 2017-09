Prispevek k izboljšanju družbe

Mednarodni festival novomedijske kulture Speculum Artium s temo Umetnost in znanost za opolnomočenje problematizira deviantnost potrošniške družbe in zaslepljenost posameznika - konzumenta

Peter William Holden: Arabeska

V organizaciji Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje bo med 14. in 16. septembrom 2017 potekal 9. mednarodni festival novomedijske kulture Speculum Artium, katerega namen je na zanimiv in interaktiven način približati novomedijsko kulturo 21. stoletja širšemu občinstvu, mu predstaviti drugačne možnosti uporabe novomedijske tehnologije in njeno povezavo s klasičnimi vizualnimi tehnikami. Tema letošnjega festivala je Umetnost in znanost za opolnomočenje, ki problematizira deviantnost potrošniške družbe in zaslepljenost posameznika - konzumenta. Tudi sodobna vizualna umetniška praksa je močno vpeta v tržni sistem in posledično prevzema formo potrošnega blaga. Festival bo že sedmo leto popestril tudi mednarodni festival video umetnosti DigitalBigScreen.

Festival Speculum Artium je osrednji dogodek programa Trbovlje novomedijsko mesto, ki deluje v sklopu Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje. V preteklih letih se je Speculum Artium uveljavil kot eden vodilnih festivalov novomedijske kulture v Sloveniji, zlasti zaradi vizionarsko usmerjenega prepleta novomedijskih produkcij z umetnostjo, tehnologijo in znanostjo. Na festivalu se bodo predstavili domači in tuji avtorji, producenti, znanstveniki in novomedijski umetniki, ki svoje ustvarjanje nadgrajujejo z inovativnimi tehnologijami, z razvojem raznovrstnih tehnoloških novomedijskih aplikacij pa presegajo meje realnega ter nam kažejo poti, kako humanizirati nova tehnološka orodja.

Festival bosta odprla japonska umetnika Nao Tokui in Shoya Dozono z avdio - vizualnim performansom z umetno inteligenco "UI DJ Projekt" - dialog med umetno inteligenco in človekom ter performans v živo, v katerem združita moči človeški in virtualni DJ. Z uporabo tehnologije globoke nevronske mreže sistem umetne inteligence izbere in zmiksa komade. Zaporedno UI sistem in človek DJ nastopata v kar najbolj primerljivih pogojih, saj UI drzno uporablja celo fizične vinilne plošče in gramofone. Sistem posluša komade, ki jih predvaja človek DJ, določi tempo, presodi za kateri žanr gre, in nemudoma obdela informacije. Nato sistem AI izbere naslednjo ploščo, le pri polaganju plošče na gramofon potrebuje človeško pomoč.

Nao Tokui, Shoya Dozono: UI DJ Projekt

Na ogled bo tudi interaktivna instalacija Bird Song Diamond Mimic, ki obiskovalcem omogoča, da se preizkusijo v ptičjem petju in tako izkusijo kompleksnost učenja novega jezika. Projekt je v vsaki postavitvi prilagojen okolju. Na Speculum Artiumu obiskovalce spodbuja, da se učijo in posnemajo petje kanarčka v rovu premogovnika.

Peter William Holden bo na festivalu predstavil kinetično umetnino Arabeska, ki izhaja tako iz zgodbe o Frankensteinu, pisateljice Mary Shelly, kot tudi iz alkimističnega laboratorija. Odlitki delov avtorjevega telesa v naravni velikosti s svojo prosojnostjo kažejo notranje robotske mehanizme navzven. Ožičenje predstavlja estetski izraz, namerno vključen v instalacijo, da s poudarkom na kaotičnih abstraktnih oblikah vzpostavi kontrast s simetričnostjo različnih delov človeškega telesa. Kinetična instalacija v gibanju tako postane časovna zanka, ki jo gledalec lahko opazuje na več nivojih ter skozi kalejdoskopsko simetrijo vzorcev in oblik spoznava drugačne nivoje kozmične simetrije.

V instalaciji Patricka Tresseta Študija človeka #1, 5RNP človek postane igralec. V prizoru, ki spominja na pouk risanja po živem modelu, obiskovalec prevzame vlogo modela, ki pozira, riše pa ga pet robotov. Odzivna kinetična instalacija Saše Spačal in Ide Hiršenfelder Sonoseizmična Zemlja predstavlja Zemljo v dobi antropocena, v kateri se dogajajo motnje v sistemu Zemlje na planetarni ravni. Omogoča vstop v planetarno perspektivo, v čutno in haptično razmerje med človekom in planetom.

Poleg razstavnega programa pripravljajo tudi simpozij z naslovom Umetnost - znanost -tehnologija in družba za opolnomočenje, katerega cilj je, da informira širšo javnost s sodobnimi dosežki v tehnologiji, znanosti in posledično tudi v umetnosti, ki niso zgolj nevtralna orodja, temveč ki dejansko soustvarjajo novo bistvo sodobnega človeka. "Naš cilj je, da več generacijam približamo sodobna vprašanja ter da jih izobrazimo o različnih in novih možnostih uporabe novomedijskih tehnologij za opolnomočenje vseh nas, da bi lahko prispevali k izboljšanju družbe, v kateri vsi živimo," so zapisali organizatorji festivala. Na simpoziju se bodo predstavili: Gerfried Stocker (direktor Ars Elektronice v Linzu), Ivan Novak (Laibach), dr. James Gimzewski (priznani nano znanstvenik iz UCLA), dr. Janez Strehovec (filozof novih medijev), Tomo Križnar (aktivist) in Zoran Poznič (vodja programa Trbovlje novomedijsko mesto).

Vzporedno s festivalom bo potekal tudi mednarodni festival video umetnosti DigitalBigScreen, kjer se bodo predstavili umetniki, ki so bili izbrani na mednarodnem razpisu, umetniki gibanja Fluxus - pionirji video umetnosti, študenti finske Univerze uporabnih umetnosti Tampere.