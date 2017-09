REJVikend

V K4 začenjajo novo sezono s klubskim dogodkom, na katerem bodo nastopili Junki Inoue, član razvpite londonske ekipe Toi Toi, Christian Kroupa/Alleged Witches, Nitz, Dulash in drugi. V Gala hali se bosta na b2b DJ setu pomerila Nina Hudej in Shekuza, v F Clubu pa bodo novo sezono odpri z 12-urnim maratonom, na katerem se bodo predstavili: Tomy DeClerque, Angel Anx, Rydel, Ranchie in drugi.

Petek, 15. september

(18.00): Centralna postaja Ljubljana: Ride the Rhythm (Le Berg)

(21.00): Žmauc Ljubljana: Junker (DJ set)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Bartillier (DJ set)

(22.00): Ambasada Rog Ljubljana: DJ Ali x Selektor Dinarid (DJ set)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Versus: Nina Hudej/Shekuza (b2b DJ set)

abgu7Wfcbhs

(23.00): K4 Ljubljana: K4 Opening (Arena: Dulash, Christian Kroupa/Alleged Witches, Nitz. Bar: Junki Inoue/VB, Lara, Eliaz)

T0GzEi_mKUo

(23.00): Moment Bar Ljubljana: Innocent Music Showcase (Jessica Diaz/Arg, Aney F, Uno Taman, Luthia)

VfKtRhC0Ndc

(23.00): F Club Ljubljana: 12 Hours Opening Season (Tomy DeClerque, Angel Anx, Rydel, Ranchie, Jackie, Rok Krajnc Ally, Matt Cubero, Humanoid Individual, Wide Dimension, Livingston Dell, GarPod...)

a9Fd1XZLrIQ

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pop Nation (DJ Maj)

Sobota, 16. september

(10.00): Pri Prulskem mostu Ljubljana: Dick & Greta (DJ set)

(18.00): Centralna postaja Ljubljana: Erik Gross (DJ set)

(22.00): Moment Bar Ljubljana: The Experiment: Techno (Martin White, Mindwalk, Schtumberger, D Mayk B, Domnq)

HRLwW44ozR4

(22.00): Dvorana Gustaf (Pekarna) Maribor: Trance Only (Panchakshara, Bang Bangal, Mada Poka, Nibiru)

(23.00): Cvetličarna Ljubljana: Pure Oldies Goldies: Season Opening (DJ Shift, Devious)

quB6mH5G7sc

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Wave Riders! (Torulsson, Kobayashii)

2XU0M-xLVD8

(23.00): K4 Ljubljana: Just a Dance: Season Opening (Arena: Den7el, Elovetric. Bar: Vuka, Kors & Puff)

G8mD3PqY_io