Kaj pa Stres?

Nadškof Kramberger pred sodiščem

Bivši mariborski nadškof Franc Kramberger in njegov tedanji pomočnik Anton Stres

© Marko Pigac

Bivši mariborski nadškof Franc Kramberger bo najvišji cerkveni dostojanstvenik, ki se bo moral zagovarjati pred sodiščem zaradi gospodarskega kriminala. Kot pojasnjujejo na ljubljanskem okrožnem sodišču, ga pravnomočna obtožnica bremeni zlorabe položaja. Po oceni tožilstva si je nadškofija s preprodajo delnic leta 2004 nezakonito prilastila 1,2 milijona evrov, in sicer tako, da so delnice od Krekove družbe, preko nadškofije, do končnih lastnikov, Etola in NFD, v enem dnevu spremenile cene v korist nadškofije.