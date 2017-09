Predlog za pravično obdavčitev Amazona in Googla v EU

»Ne smemo več dovoljevati, da ta podjetja poslujejo v Evropi in v naše proračune plačujejo minimalne davke,« pravijo francoski, nemški, italijanski in španski finančni minister

© WikiCommons

Francija, Nemčija, Italija in Španija želijo tehnološke nadnacionalke, kot sta Amazon in Google, v Evropi obdavčiti na podlagi prihodkov, poroča Reuters. Zdaj te nadnacionalke večinoma plačujejo le davek od dobička, ki ga prikažejo njihove podružnice, ki so jih ustanovile v državah z nizkimi davki, kot je Irska, čeprav prihodke ustvarjajo v vseh državah EU. »Ne smemo več dovoljevati, da ta podjetja poslujejo v Evropi in v naše proračune plačujejo minimalne davke,« piše v pismu, ki so ga podpisali francoski finančni minister Bruno Le Maire, nemški finančni minister Wolfgang Schaeuble, italijanski finančni minister Pier-Carlo Padoan in španski finančni minister Luis de Guindos. Posredovali so ga Estoniji, ki do konca leta predseduje svetu EU in evropski komisiji.

Po podatkih iz poročila inštituta Centre for Economics and Business Research spletni trgovec Amazon v Veliki Britaniji plačuje 11-krat nižje davke kot britanske knjigarne. Kot poroča Guardian, knjigarne prispevajo k britanskemu gospodarstvu 540 milijonov funtov in plačajo 131 milijonov funtov davkov, od tega 12 milijonov funtov davka od dobička pravnih oseb. Tako plačajo 91 penijev na 100 funtov prihodka. Amazon pa na 100 funtov prihodka plača le 8 penijev.

Iz poslovnega poročila izhaja, da je družba Amazon UK Services v letu 2016 povečala promet na skoraj 1,5 milijarde funtov, istočasno se ji je znesek za plačilo davka od dobička pravnih oseb zmanjšal s 15,8 na 7,4 milijona funtov na leto.

V EU je Amazon v postopku preiskave Evropske komisije, ker obstaja možnost, da je njegova hitra rast posledica davčne politike, ki mu znižuje stroške. To je po evropski zakonodaji nedovoljena državna pomoč. Namestnik generalnega direktorja na generalnem direktoratu evropske komisije za konkurenco Gert-Jan Koopman je po poročanju Bloomberga o preiskavi Amazona pojasnil, da lahko podjetje, ki si zagotovi znižanje davčne stopnje ter s svojim poslovnim modelom preplavlja trge, raste hitreje kot tekmeci.

Amazon in McDonalds bosta po neuradnih informacijah naslednji družbi, ki jih bo evropska komisija oglobila zaradi nepoštenih davčnih dogovorov z državami. Omenjeni ameriški družbi sta dogovor o ugodni davčni obravnavi, ki jima omogoča, da plačujeta bistveno manj davka od tekmecev, sklenili z Luksemburgom. Maja letos je Evropska komisija sporočila, da je sprejela zaveze, ki ji jih je glede elektronskih knjig ponudil Amazon. Koopman pravi, da med 300 podjetji, ki jih preverjajo, na evropski komisiji lahko prednostno obravnavajo tiste, ki najbolj omejujejo konkurenco.