Bruseljski evrokrati ne predstavljajo raznolikosti evropske družbe

Čeprav manjšine v EU predstavljajo okoli 7 odstotkov prebivalcev, med zaposlenimi v evropskih institucijah njihovih predstavnikov tako rekoč ni

Stavba Evropske komisije v Bruslju

© WikiCommons

Etnične in religiozne manjšine v EU predstavljajo vsaj 7 odstotkov prebivalcev EU, a med zaposlenimi v evropskih institucijah teh ljudi skorajda ni. Tam le malokdo ni belopolti. Evropska komisija je kot odgovor na premajhno raznolikost zaposlenih v evropskih institucijah objavila strategijo, katere cilj je vključiti več žensk, invalidov, starejših in pripadnikov LGBT skupnosti v svoje vrste. Toda Amel Yacef na portalu Politico opozarja, da v tej strategiji niso navedeni ukrepi za spodbujanje bolj rasno, etnično ali religiozno raznolike sestave evropskih uradnikov.

Ta pomanjkljivost je problem predvsem zaradi vrste rasističnih, seksističnih in homofobnih izjav, ki jih je lani izrekel evropski komisar iz Nemčije Günther Oettinger. Prav Oettinger je kot evropski komisar za proračun in človeške vire tisti evropski komisar, ki je pristojen za pripravo strategije. Njena priprava je bila zanj priložnost, da popravi škodo, ki jo je povzročil z lanskimi spornimi izjavami. Te priložnosti ni izkoristil.

Amel Yacef opozarja, da evropska komisija nujno potrebuje strategijo, s katero bo zagotovila, da je pošten delodajalec tudi za pripadnike manjšin. Poskrbeti bi morala za večjo zastopanost manjšin zlasti na ravni višjih uradnikov, pa poskrbeti za kulturne in religiozne potrebe svojih zaposlenih, je Evropska mreža proti rasizmu skupaj z 28 organizacijami navedla v javnem pismu, ki ga je pred kratkim poslala predsedniku evropske komisije Jeanu-Claudu Junckerju in Oettingerju.

V strategiji bi bilo treba navesti vse oblike diskriminacije žensk, invalidov, pripadnikov LGBT in starejših zaposlenih, ki so pripadniki etničnih ali religioznih manjšin. Evropska komisija in druge evropske institucije bi morale poskrbeti tudi za zbiranje podatkov o rasni in etnični sestavi zaposlenih. Če teh podatkov nimajo, ne morejo ugotoviti, kako rasno, etnično in religiozno raznolika je sestava njihovih zaposlenih, predstojniki pa ne morejo sprejeti ukrepov za rešitev problema.

Evropska komisija mora prenehati s politiko neupoštevanja raznolikosti pri zaposlovanju, če hoče res dobiti najboljše kadre in predstavljati evropsko družbo v vsej njeni raznolikosti.