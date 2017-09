Anticepilčki

Kako varen je vrtec vašega otroka?

Shod zaradi »vsiljevanja« cepljenja leta 2015 v Ljubljani

© Uroš Abram

V Sloveniji je delež otrok, ki so cepljeni v skladu s programom obveznih cepljenj, padel pod mejo 95 odstotkov, ki naj bi zagotavljala dovolj veliko odpornost skupnosti proti širjenju nalezljivih bolezni. V Ljubljani je denimo precepljenost proti ošpicam, mumpsu in rdečkam padla celo pod 90 odstotkov. Temu primerno se v ljubljanske vrtce vpisuje vse več otrok, ki zaradi nasprotovanja staršev niso ustrezno zaščiteni. »Letos je takih približno deset odstotkov,« nam je povedala Marija Kermavner, ravnateljica ljubljanskega vrtca Ciciban.

Vrtci o tem podatku sklepajo na podlagi potrdil pediatrov o zdravstvenem stanju otrok, ki vstopajo v vrtec. A kot poudarja Dragica Kraljič, ravnateljica ljubljanskega Vrtca pod Gradom, »nekateri pediatri ob izdaji zdravniških potrdil za otroke tega podatka ne posredujejo«. Po dostopnih podatkih je v tem vrtcu necepljenih približno pet odstotkov otrok.

Zanesljivih podatkov o deležu nezaščitenih otrok po posameznih vrtcih in šolah ni. Nacionalni inštitut za javno zdravje prav zdaj na novo ureja register cepljenih prebivalcev, a tega podatka ne bodo vključili vanj, ker za to nimajo zakonske podlage. Dr. Veronika Učakar, epidemiologinja z inštituta, se strinja, da bi bili podatki lahko koristni, vendar opozarja na dolgotrajne postopke spreminjanja zakonodaje in odpor do uvedbe dodatnega administrativnega bremena.

Za starše, katerih otroci niso smeli biti cepljeni zaradi medicinskih razlogov, pa bi bil denimo podatek, v kakšno družbo spuščajo svoje otroke, zagotovo bistvenega pomena.

Ne samo to. »Podatek o tem, koliko otrok je v posameznem vrtcu necepljenih, bi bil nedvomno koristen v primeru pojava bolezni, kaj šele v primeru resne epidemije,« opozarja mariborski pediater Igor Dovnik.

Da bi bila tovrstna evidenca dobrodošla, se strinja tudi pediatrinja Tatjana Grmek Martinjaš iz Zdravstvenega doma Ljubljana. Ob tem pa opozarja, da bi uvedbo take evidence morala spremljati zakonodaja, ki bi ji dala tudi primerno težo. »Ko bi na primer šola ali vrtec ugotovila, da delež necepljenih presega recimo pet odstotkov – kaj lahko storita brez zakonskih podlag? Potrebna je sprememba zakonodaje v celem segmentu, torej od odgovornosti staršev za necepljenje do zavračanja necepljenih otrok nad določenim odstotkom pa vse do kompetenc šol in vrtcev za tak ukrep.« Nekatere kritične točke so sicer splošno znane. »Kar se tiče kopičenja necepljenih otrok v posameznih vrtcih in kasneje šolah je dejstvo, da je največji delež necepljenih v Waldorfskih ustanovah,« je jasen Igor Dovnik. Neuradno je v njih po programu cepljena le približno polovica otrok.

Iztok Kordiš, direktor ljubljanske Waldorfske šole, v okviru katere deluje tudi vrtec, se na našo prošnjo za komentar ni odzval.