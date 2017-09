Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

V Moderni galeriji bodo odprli retrospektivno razstavo Dušana Tršarja, enega najpomembnejših predstavnikov modernega kiparstva v Sloveniji in na območju nekdanje Jugoslavije. V Kinu Šiška bodo nastopili kanadski mojstri filmskih zvočnih krajin Timber Timbre. V Galeriji Kapelica bo na ogled projekt Maje Smrekar K-9_topologija, ki je na festivalu Ars Electronica v Linzu prejel zlato niko. V Cankarjevem domu bodo z bizarno opereto Peter Kušter odprli 17. Festival Zlata paličica.

Četrtek, 28. september

V Mestni galeriji Ljubljana bodo ob 19.00 odprli skupinsko razstavo Utopija/Distopija: Arhitektura, mesto, teritorij, ki predstavlja umetniške projekte avtorjev, ki so sodelovali v okviru rezidenčnega in galerijskega programa KC Tobačna 001. Gre za umetnike in ustvarjalce, ki raziskujejo urbano okolje ter svoja opažanja prevajajo v dela, ki se dotikajo pojmov arhitektura, mesto in teritorij. Kustosinja razstave: Alenka Trebušak

Vahram Aghasyan: Ghost City, 2006

V Galeriji Kapelica Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo projekta Maje Smrekar K-9_topologija, ki je na festivalu Ars Electronica v Linzu prejel zlato niko. Postavitev s podnaslovom Cynomorpha celostno uokvirja serijo projektov s krovnim naslovom K-9_topologija, v kateri umetnica tematizira vzporedno evolucijo človeka in psa ter kulturološka presečišča človeškega in živalskega, ustvarja pogoje za razmišljanje o družbi, ki bi temeljila na bolj uravnoteženem sobivanju človeka z ekosistemom, ki ga obkroža.

V Kinu Šiška Ljubljana bodo ob 20.00 nastopili kanadski mojstri filmskih zvočnih krajin Timber Timbre, ki bodo predstavili najnovejši album Sincerely, Future Pollution. Na odru se jim bo pridružil priznani britanski free jazz glasbenik Chris Cundy.

d0u44PlE5Xg

V Moderni galeriji Ljubljana bodo ob 20.00 odprli retrospektivno razstavo Dušana Tršarja, enega najpomembnejših predstavnikov modernega kiparstva v Sloveniji in na območju nekdanje Jugoslavije, ki je prostor kiparstva skupaj z neokonstruktivisti, razširil tako miselno v smislu izgube specifičnosti medija kot tudi povsem konkretno z izbiro novih materialov in pristopov. Gre za delni prenos razstave del iz obdobja med letoma 1966 in 1984, ki so jo ob umetnikovem življenjskem jubileju pripravili v Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na Krki. Kustosa razstave: Goran Milovanović, Kristina Tina Simončič

Petek, 29. september

V SLG Celje bo ob 19.30 premiera črne komedije Matjaža Zupančiča Pesmi živih mrtvecev, ki je nastala v koprodukciji s PG Kranj. V drami, ki je bila leta 2015 nominirana za Grumovo nagrado, se soočimo s komisijo, ki ima nalogo preiskati nenavaden incident, v katerem je mlad moški visokemu članu tuje delegacije, ki je bila na obisku v Sloveniji, odgriznil uho. Režija: Matjaž Zupančič

© Uroš Hočevar

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 v okviru festivala Sonica nastopil legendarni duo Flanger. Dvojec mojstrov Uweja Schmidta (Atom™, Atom Heart, Senor Coconut, itd.) in Burnta Friedmana bo predstavil nov album Lollopy Dripper. Koncert bo popestril nastop elektro minimalista Atom™ in udarne dvojice Warrego Valles.

S9A9kp55Bkc

Sobota, 30. september

V Klubu Gromka (Metelkova) Ljubljana bo ob 20.00 na Moonlee koncertu nastopila nizozemska indie rock zasedba The Homesick, ki se po nastopu na festivalu MENT vrača v Ljubljano v okviru evropske turneje, na kateri promovirajo svoj prvenec Youth Hunt. Predskupina: Lynch (Slo)

FaTUYTRlxuk

V Pritličju Ljubljana bo ob 21.00 nastopila islandska glasbenica Sólveig Matthildur, ki bo predstavila svoj prvi solo album Unexplained Miseries & The Acceptance Of Sorrow.

iQGxaE_bcP0

V Švicarji Ljubljana bodo v okviru festivala Sonica nastopili: (19.00): Kikimore (domača improvizacijska noise zasedba), (21.00): Battle-ax, Jan Jelinek (nemški elektronski glasbenik, ki je zaslovel z neobičajnim pristopom združevanja ponavljajočih struktur in jazza s svojo reducirano elektroniko)

2-O22-amCL4

Nedelja, 1. oktober

V Cankarjevem domu Ljubljana bodo ob 18.00 odprli 17. Festival Zlata paličica z bizarno opereto Peter Kušter v izvedbi SNG Nova Gorica. Glasbena igra kultne londonske skupine Tiger Lillies je priredba svetovno znane otroške slikanice Peter Kušter (1845) nemškega psihiatra, pesnika in pisatelja Heinricha Hoffmanna. Bizarne zgodbe pripovedujejo o slabem vedenju otrok in možnih nevarnih posledicah le-tega. Otrok, ki noče jesti, vse bolj hujša, dokler ne umre; drugi, ki ne pazi, kod hodi, pade v vodo in skoraj utone; deklica, ki se igra s prepovedanimi vžigalicami, zgori...Režija: Ivana Djilas