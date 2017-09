Umrl pevec skupine The Drinkers

Sandi Kolenc – Koli je umrl star 52 let

"Minulo noč se je v 53. letu starosti za vedno ustavilo srce pevca skupine The Drinkers Sandija Kolenca – Kolija. Praznina ob njegovem nenadnem odhodu v drugo dimenzijo je neizmerna, a njegova bogata zapuščina uspešnic, kot so Žeja, Deset majhnih jagrov, Ko to tam opeva, Pijemo ga radi …, ostaja in bo vedno živela v naših srcih skupaj z njim. Koli, R.I.P!" je zapisal njegov glasbeni sopotnik in basist v skupini The Drinkers Miro Mutvar.

Sandi Kolenc se je rodil 20. julija leta 1965. Konec prejšnjega tisočletja si je nadel nadimek "kralj požirka", kar je potrdil tudi v pesmi Mat K, kjer med drugim prepeva"ljega mat kurba, jest sm Koli iz Trboul". Ta imidž se ga je držal skozi celotno glasbeno kariero, lahko bi rekli, da je bil zaščitni znak zasedbe The Drinkers.

"Praznina ob njegovem nenadnem odhodu v drugo dimenzijo je neizmerna, a njegova bogata zapuščina uspešnic ostaja in bo vedno živela v naših srcih skupaj z njim." (Miro Mutvar, The Drinkers)

Resnica pa je, da po težavah z zdravjem, predvsem srcem, že več let ni pil alkohola, prestal je tudi nekaj operacij, med drugim tudi dvojni srčni obvod. Legendarni Koli pa žal ni dočakal 25. obletnice skupine, ki jo bodo praznovali prihodnje leto.

