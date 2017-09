Volivci na predčasnem glasovanju podprli zakon o drugem tiru

Večina volivcev, ki so na referendumu o zakonu o drugem tiru glas oddali predčasno, je zakon podprla. Za je namreč glasovalo 54,14 odstotka, proti pa 45,86 odstotka volivcev.

Državljani in državljanke na današnjem referendumu

© Borut Krajnc

Predčasnega glasovanja na referendumu o zakonu o drugem tiru se je v treh dneh udeležil 14.201 volivec oz. 0,83 odstotka vseh upravičencev. Volilni organi so že začeli šteti tudi glasove, ki so bili oddani danes. Podatke bodo objavljali sproti. Glavnino glasovnic naj bi prešteli pred 21. uro, ko bo torej znana okvirna slika referendumskega rezultata.

Tedaj bo tudi znano, koliko volivcev se je udeležilo referenduma. Do 16. ure je bila volilna udeležba 14,3-odstotna, kar je 10,69 odstotne točke manj kot leta 2015 na referendumu o noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.

Da bi bil zakon na referendumu zavrnjen, se mora proti izreči večina udeležencev referenduma, pri čemer pa mora ta večina hkrati predstavljati tudi najmanj 20 odstotkov vseh volilnih upravičencev. Glede na volilne imenike, pripravljene pred tokratnim referendumom, to pomeni okrog 340.000 volivcev.

Končno število glasov, potrebnih za izpolnitev kvoruma, bo Državna volilna komisija ugotavljala po referendumu, saj bodo k številu volilnih upravičencev prišteli morebitne volivce, ki so prišli na glasovanje, a so bili iz volilnega imenika pomotoma izpuščeni, odšteli pa bodo tiste, ki bodo umrli od sestave volilnega imenika do dneva glasovanja.