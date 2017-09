Trump pozval k bojkotu ameriškega nogometa, kritičen tudi do košarkarjev

Ameriški predsednik je odprl novo fronta, tokrat si je za nasprotnike izbral kar priljubljene športnike iz lig NFL in NBA

Tvit ameriškega predsednika

Ameriški predsednik Donald Trump je privržence ameriškega nogometa pozval, naj bojkotirajo ligo NFL. S tem želi ligo prisiliti, naj odpusti ali začasno suspendira nogometaše, ki v znak protesta med ameriško himno v znak protesta pokleknejo ali dvignejo pesti. Ob tem je (kar na pamet) ocenil, da število gledalcev v živo in pred zasloni že upada.

"Če ljubitelji NFL ne bodo več hodili na tekme, dokler igralci ne bodo začeli spet spoštovati naše himne, boste hitro videli spremembo," je Trump zapisal na Twitterju. Ob tem je dodal, da gledanost tekem NFL upada. "Res je to tudi zaradi dolgočasnih iger, a mnogi manjkajo zato, ker imajo radi našo državo," je izjavil.

Ameriški predsednik je na sobotnem zborovanju republikancev v Alabami pozval lastnike ekip ameriškega nogometa, naj odpustijo igralce, ki med ameriško himno v znak protesta pokleknejo ali dvignejo pesti. To se je začelo lani, ko podajalec Colin Kaepernick ni želel vstati med himno zaradi rasnih krivic in policijskega terorja nad temnopoltimi.

Najnovejši primer takšnega protesta je bil na današnji tekmi med moštvoma Jacksonville Jaguars in Baltimore Ravens na stadionu Wembley v Londonu, ko je po navedbah BBC skupaj z nekaterimi igralci in člani osebja pokleknil celo lastnik floridskega moštva Shahid Khan. Khan je med kampanjo Trumpovemu taboru sicer doniral milijon dolarjev.

Trump je v soboto tudi pozval navijače, naj zapustijo stadione, če vidijo, da kdo od igralcev protestira med igranjem himne pred tekmami. "Taka oblika protesta je povsem nasprotna naši tradiciji, nespoštljiva do nacionalnih simbolov. Zapustite stadion, če se zgodi kaj takega, ker je to nespoštljivo do naše dediščine," je med drugim dejal Trump. Te besede so zbrani pospremili z glasnimi vzkliki podpore.

Kritičen tudi do košarkarjev NBA

Predsednik ZDA je podobno kritičen do košarkarjev lige NBA. Tako je v soboto tudi kar sam končal dolge razprave o tem, ali se bodo zmagovalci zadnje sezone lige NBA, košarkarji Golden State Warriors, udeležili tradicionalnega sprejema za zmagovalce pri ameriškem predsedniku ali ne. Prek Twitterja je namreč sprejem odpovedal. "Priti v Belo hišo je velika čast za ekipo, ki zmaga. Stephen Curry okleva, zato umikam vabilo," je tvitnil.

V ekipi bojevnikov sicer niso imeli enotnega mnenja o tem, ali naj zaradi politike ameriškega predsednika sprejem bojkotirajo ali ne. Nazadnje so sestanek na to temo, kjer naj bi se dogovorili o obisku, skupaj z lastniki moštva načrtovali prav za soboto, a je bila druga stran hitrejša.

Med glavnimi nasprotniki sprejemanja vabila je bil prvi zvezdnik ekipe Stephen Curry, precej pomislekov pa je imel tudi Kevin Durant. Kot je poročal ameriški športni portal ESPN, iz Bele hiše pred odpovedjo ni bilo nobenih znakov o tem, kako se bo zadeva razpletala. V vodstvu lige NBA so bili prepričani, da bo povabilo veljalo, če se bodo v ekipi dogovorili za enoten nastop - da torej gredo vsi kljub morebitnim drugačnim osebnim stališčem.

Spor je nato stopnjeval košarkar LeBron James, ki je Trumpa na Twitterju označil za klošarja. Ob tem je stopil v bran nasprotnikom Trumpove politike in izrazil svojo solidarnost z moštvom Golden State Warriors. Kritikam se je pridružil tudi zvezdnik moštva Los Angeles Lakers Kobe Bryant.

