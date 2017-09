Damjan Kozole prejel nagrado Živojina Pavlovića

Film Nočno življenje dobil drugo nagrado na mednarodnem festivalu filmske režije v Leskovcu, kjer prikazujejo najboljše filme iz držav bivše Jugoslavije

Na 10. mednarodnem festivalu filmske režije v srbskem Leskovcu, ki je potekal od 19. do 23. septembra, je drugo nagrado, poimenovano po velikanu jugoslovanskega filma Živojinu Žiki Pavloviću prejel slovenski režiser Damjan Kozole za režijo filma Nočno življenje. Kozole je navdih za film našel v aferi, ki je pred leti polnila naslovnice slovenskih tabloidov, da bi povedal univerzalno zgodbo o vplivu medijev in javnega mnenja na naše življenje.

Po besedah režiserja je to film o družbi, v kateri je gonilna sila strah. Ne ponuja enostavnih rešitev, govori o tem, kako so naša življenja krhka in kako je vse povezano. Govori o tem, da živimo v družbi, v kateri se nikoli nič ne razjasni. Govori tudi o tem, da se nekaterih ran ne da zaceliti. Ker ljudje grizemo huje kot psi."

En0vTV9I3iQ

Prvo nagrado in Grand Prix je prejela hrvaška režiserka Hana Jušić za film Ne glej mi v krožnik, tretjo nagrado pa srbski režiser Bojan Vuletić za film Rekvijem za gospo J. Posebno omembo žirije, ki so jo sestavljali slovenski režiser Karpo Godina, hrvaški režiser Zrinko Ogresta in srbski igralec Zoran Cvijanović sta prejela Igor Šterk za film Pojdi z mano in bosanski režiser Alen Drljević za film Moški ne jočejo.

V kategoriji študentskih filmov je posebno omembo prejel tudi August Adrian Braatz za film Oropana duša. Festival je odprla projekcija filma Na mlečni poti v režiji Emirja Kusturice, ki je prejel nagrado za življensko delo, predstavili pa so tudi biografijo lani umrlega igralca Dragana Nikolića z naslovom Gospodin mangup ter retrospektivo restavriranih kratkih filmov Karpa Godine.