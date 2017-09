REJVikend

Pan-Pot

Ekipa Bojler bo v Channel Zeru novo sezono začela z gostovanjem britanskega DJ Florentina, ki bo postregel z unikatno mešanico latinskih ritmov, UK bassa in modernih club beatov. Na odru se mu bo pridružil še belgijski DJ Jonas Lion in klasična zasedba Bojler kartela. V K4 bosta na prvem dogodku Gibanice nastopila Aney F in Alex Cvetkov, v Ambasadi Gavioli berlinski techno duo Pan-Pot, v Rogu pa berlinski DJ-ki Machine Woman in Ziúr.

Petek, 29. september

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Yanya)

(22.00): Moment Bar Ljubljana: After All (Silvio De Candia, Mindwalk, Xennon, Andy Raze, Ally, Ijan...)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Bojler (Florentino/VB, Jonas Lion/Bel, Peglasus, Futon, TMA/ Bojler. VJ: Smech)

QweZPeeBRa0

(23.00): K4 Ljubljana: Gibanica (Aney F., Alex Cvetkov, Uroš Utti & Splinterhouse, Kosta; VJ: 5237)

hM94M-Ul8WY

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Umešana jajca (Jopa/Hr, K'Pow, Borka)

mfXvsHlGIOY

(23.00): Cvetličarna Ljubljana: RNB Reunion (DJ Em Bee, DJ Sheko, DJ Sami Biveh)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pop Nation (DJ Naj)

(00.00): Koncertna dvorana Rog Ljubljana: Sonica Club-Berlin Techno (Machine Woman, Ziúr + Nina Hudej, R36)

N7L3OfoOyDQ

Sobota, 30. september

(22.00): Cvetličarna Ljubljana: Incognito (koncert britanske acid jazz skupine + DJ Woo-D, DJ Iron)

(21.00): Modri kot Ljubljana: Fezaya Firar (turški elektronski duo)

2HmLVI_vnYA

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Underground Pulse/Nu::Ways (Altex/Irska, Theejay, Gridman aka Danaja, Wubsonik)

TVSfH3DUayU

(23.00): Ambasada Gavioli Izola: Fetch The Vibe (Pan-Pot, Tomy DeClerque, Angel Anx)

qubpekniYG4

(23.00): K4 Ljubljana: Monolog #1 (E. B. King)