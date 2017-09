Katalonija želi oditi, Španija ji ne pusti

Španska vlada je sporočila, da prevzema nadzor nad katalonsko policijo Mossos d'Esquadra. Madrid želi na vsak način preprečiti za 1. oktober napovedan referendum o neodvisnosti Katalonije.

Junijski shod v podporo referendumu o neodvisnosti Katalonije v Barceloni

Zagovorniki neodvisne Katalonije so med volivce v Barceloni in drugih katalonskih mestih razdelili milijon glasovnic. "Naše najnevarnejše orožje so glasovnice in volilne skrinjice. Ne bo jim uspelo, da obvladajo našo demokracijo," je ob tem pred več tisoč podporniki na shodu v Barceloni povedal Jordi Cuixart, predsednik društva za katalonsko kulturo in jezik Omnium Cultural. Shod je bil del širšega dogodka Maraton za demokracijo, ki so ga po vsej Kataloniji pripravili zagovorniki neodvisnosti.

Španska policija je v minulih dneh zasegla skoraj deset milijonov glasovnic, kar je eden v vrsti ukrepov Madrida, da prepreči za 1. oktober napovedani referendum. Tega je špansko ustavno sodišče na zahtevo vlade v Madridu prepovedalo. Več vidnih katalonskih politikov je policija v minulem tednu tudi priprla zaradi sodelovanja pri pripravi referenduma, kar je na ulice katalonskih mest pognalo na tisoče protestnikov.

Shodi in protesti zagovornikov neodvisnosti so doslej potekali mirno, a strah pred večjimi incidenti narašča, še poroča dpa. Nadškof Barcelone Joan Josep Omella je tako v današnji maši vse strani pozval k "razumu". V teh "težkih časih" se moramo izogibati "konfrontacijam, nasilju in zaničevanju soljudi", je poudaril.

Katalonski duhovniki in združenja so sicer pred dnevi izrazili solidarnost s separatisti ter - podobno kot tudi leve stranke in druge organizacije v drugih španskih regijah - kritizirali "vse bolj represivne" ukrepe španske vlade.

