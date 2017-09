Kriza končala sanje o lastnem stanovanju

Lani se je dedovanju nepremičnine odpovedalo 54 tisoč Grkov, letos utegne biti to število trikrat višje

Ker gospodinjstva ne morejo več varčevati za nakup nepremičnin, smo priča koncu obdobja, ko smo bili lastniki domov. S temi besedami je za spletno izdajo grškega časopisa Kathimerini Nikos Hatzitsolis, izvršni direktor nepremičninske družbe CB Richard Ellis-Axies, povedal, kako je kriza spremenila trg nepremičnin v Grčiji.

Da ne morejo imeti lastnih stanovanj, ne velja le za mlade, temveč tudi za starejše Grke, ki so prisiljeni zapustiti svoje domove, da jih dajo v najem ali prodajo. Lefteris Potamianos, podpredsednik združenja nepremičninskih agentov Atene-Atika, razlaga, da je 70 odstotkov lastnikov svoja stanovanja prodalo, da so lahko odplačali dolgove, kot so hipotekarna posojila, zapadle davke ali dolg na kreditnih karticah. Včasih so Grki denar, ki jim je ostal od kupnine uporabili za nakup nove nepremičnine, zdaj ga porabijo za najemnino. Sanje o lastništvu, ki so jih sanjale pretekle generacije, so mimo.

Ker so cene nepremičnin zelo nizke in je težko najti kupca, se mnogo lastnikov odloči svojo nepremičnino dati v najem, hkrati pa sami najamejo drugo nepremičnino. Bančni kredit za nakup nepremičnine je v Grčiji zelo težko dobiti.

Iz ekonomskih razlogov danes ni vredno imeti v lasti stanovanja, saj najemnikom ni treba plačevati vrste davkov. Prejšnje generacije so verjele, da je nakup hiše naložba. Zdaj ni več tako, mladi razmišljajo povsem drugače, pravi Nikos Hatzitsolis. Sam pozna lastnika hiše v atenski četrti Ekali, ki mora na leto plačati 80 tisoč evrov nepremičninskega davka. Za najemnino za to hišo bi lahko dobil največ 50 tisoč evrov na leto, kar pomeni, da mu za davek zmanjka 30 tisoč evrov.

Takšne hiše tako rekoč ni mogoče prodati, zato se vse več Grkov odpoveduje dediščini. Po poročanju spletnega Spiegla se je lani dediščini odpovedalo 54 tisoč dedičev. Izvedenci ocenjujejo, da utegne to število konec letošnjega leta biti trikrat višje. Včasih je bil za starše v Grčiji ponos, da so svojim otrokom lahko zapustili nepremičnino.