Sedemdeset let likovnega ustvarjanja v Novi Gorici

Ob 70-letnici mesta Nova Gorica bo na Gradu Kromberk in v Mestni galeriji na ogled pregledna razstava "Na začetku je bila črta," ki so si ga sposodili pri naslovu instalacije Vanje Merviča (At the beginning was a straight line, act 2), navezujoč se na Churchilla in povojno zarisovanje meja z ravnilom. Tudi Nova Gorica je nastala zaradi zarisane črte, po drugi strani pa je črta tudi osnovni element likovne ustvarjalnosti. Razstava z izborom umetniških del prinaša vpogled v bogato ustvarjalnost vse od njenih začetkov do danes. Dela ki so nastala od začetka Nove Gorice do okoli leta 1990 bodo na ogled na Gradu Kromberk, od leta 1990 do danes skupaj s pregledom javne plastike pa v Mestni galeriji Nova Gorica. Avtorji razstave so: Katarina Brešan, Klavdija Figelj, Pavla Jarc, Brane Kovič in David Kožuh.

Na Gradu Kromberk se bodo predstavili likovni umetniki starejše in srednje generacije (Vladimir Hmeljak, Rafael Nemec, Vladimir Makuc, Milenko Pegan, Silvester Komel, Pavel Medvešček, Miloš Volarič, Danilo Jejčič, Rudi Pergar, Nedeljko Pečanac, Franc Golob, Negovan Nemec, Lucijan Bratuš, Milovan Valič, Bojan Štokelj, Klavdij Tutta, Zmago Posega, Bogdan Vrčon, Miran Cencič, Gigo de Brea, Vasja Kokelj), ki so živeli in ustvarjali v mestu ali pa so s svojo umetniško, razstavno, organizacijsko dejavnostjo oziroma pedagoškim, oblikovalskim in restavratorskim delom prispevali k umetniški in kulturni rasti Nove Gorice ter njene okolice. Katarina Brešan pravi, da so nekateri ustvarjalci od začetka gradnje Nove Gorice pa vse do zadnjih desetletij motiv nastajanja mesta izbrali za temo svojih umetniških del. "Tone Kralj in Rafael Nemec sta naslikala nekaj vedut s prizori brigadirjev in mestnih prebivalcev, v svoj objektiv je to zajel tudi fotograf Milenko Pegan. Likovno dogajanje se je v mestu začelo intenzivneje razvijati od sredine petdesetih let dalje. Prvi likovni umetnik z akademsko izobrazbo, ki je živel in deloval v Novi Gorici je bil ravno Rafael Nemec. Med drugim je vodil likovno šolo v klubu amaterjev Nikolaj Pirnat. Nemcu so sledile mlajše generacije umetnikov, ki so se šolale na različnih akademijah in v domače okolje prinašale izrazne in tehnične novosti na področju slikarstva, grafike, kiparstva ter drugih medijev."

V Mestni galeriji Nova Gorica pa bodo na ogled dela predstavnikov srednje in mlajše generacije, ki se izražajo z videom, animacijo, fotografijo, filmom, instalacijami, objekti, kipi, slikami ter tehnološko zasnovanimi postavitvami. Kot je ob tej postavitvi napisala Klavdija Figelj, "na Gradu Kromberk je močno prisotna abstrakcija, v Mestni galeriji pa so dela bodisi konceptualno zasnovana (Maja Licul, Marko Peljhan, BridA, Vanja Mervič, Atej Tutta), dokumentarna (Anja Medved) in fotografska (Jernej Humar, Ana Zavadlav) ali video dela (Denis Mavrič, Atej Tutta, Vanja Mervič), na slikarskih delih pa prevladujejo figuralne upodobitve in obrobni trenutki, začinjeni z ironijo, erotiko, igrivostjo in intimizmom (Aleksander Peca, Nina Bric, Mirjam Marussig, Matej Pečnikar, Tamara Jenček, Enej Gala). Krog se sklene z organsko in ročno izdelanimi skulpturami iz lesa in s sliko iz naravnih materialov (Nika Šimac, Peter Mignozzi, Gorazd Prinčič), ki umetniško stremljenje vodijo spet na začetek."

V Mestni galeriji Nova Gorica bo svoje mesto našel tudi pregled javne plastike, ki ga pripravlja Pavla Jarc. Na razstavi bomo med drugimi lahko videli javne spomenike bratov Kalin, Negovana Nemca, Janeza Lenassija, Mirka Bratuše, Marka Pogačnika, Zmaga Posege ter javne skulpture Jakova Brdarja, Matjaža Počivavška, Mirsada Begića, Gorazda Prinčiča, Zmaga Posege in drugih. Gre za prvo celostno predstavitev javne plastike v mestu, ki je razdeljena na dva dela: javni spomeniki in javne skulpture.