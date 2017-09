Konkurenčnost držav je vse bolj odvisna od pravic delavcev

Dobro izobraženi kreativni delavci postopno postajajo pomembnejši od kapitala, ker svet ravnokar prehaja iz kapitalizma v talentizem

Spoštovanje pravic delojemalcev je pomembno za konkurenčnost posamezne države, v novem poročilu o konkurenčnosti držav ugotavlja Svetovni gospodarski forum (WEF). »Konkurenčnost se celo izboljša, če prožnost kombiniramo z ustreznim varovanjem pravic delojemalcev,« po poročanju die Zeit piše v poročilu. Njegovi avtorji so raziskovali ključne dejavnike, ki pripomorejo k produktivnosti in blaginji posamezne države in s tem k njeni konkurenčnosti. Ob tem poudarjajo pozitivno vlogo varnih delovnih mest v boju za inovativne ideje.

Dobro izobraženi kreativni delavci postopno postajajo pomembnejši od kapitala, ker svet ravnokar prehaja iz kapitalizma v talentizem. Kdor se prilagodi temu razvoju in istočasno krepi politične, ekonomske in socialne sisteme, se mu bo to izplačalo. Visoka raven pravic zaposlenih je dolgo veljala predvsem za oviro pri močnem gospodarskem razvoju.

Analiza podatkov Svetovnega gospodarskega foruma v zadnjih desetletjih je jasno pokazala, da ni bistveno le povečevanje prožnosti trga dela, piše v poročilu. Odločilen je uravnotežen odnos med prožnostjo in pravicami zaposlenih.

Sicer pa Švica ostaja najbolj konkurenčno gospodarstvo na svetu. Slovenija je na letošnji lestvici globalne konkurenčnosti pridobila osem mest in med 137 državami zaseda 48. mesto. Najslabšo oceno je dobila na področju razvitosti finančnega trga, najboljšo pa na področju zdravstva in izobraževanja, poroča STA. Poročilo WEF med največjimi ovirami za poslovanje v Sloveniji izpostavlja davčna razmerja, neučinkovito državno birokracijo, restriktivno delovno zakonodajo, davčno ureditev in politično nestabilnost. Najmanj pa so problematični kriminal ter inflacija.

Letošnje poročilo WEF ugotavlja, da se svet približuje 10. obletnici gospodarske krize. Znaki okrevanja so spodbudni, a rasti ostajajo razmeroma nizke. Odločevalci bodo morali poiskati nove pristope pri oblikovanju ekonomskih politik, pri čemer se bodo morali bolj osredotočiti na ukrepe za večje blagostanje ljudi.

Poleg pravic delavcev so po ugotovitvah analitikov Svetovnega gospodarskega foruma kritično področje tudi finančni sistemi, ki si še vedno niso opomogli po šoku iz leta 2007. V nekaterih delih sveta se njihova stabilnost celo zmanjšuje. Stabilni finančni trgi so osnova za naložbe v inovacije, ki so trenutno zelo pomembne. Tretje kritično področje je neravnovesje pri raziskavah. V nove tehnologije se sicer investira veliko denarja, a manjkajo pobude, da bi te tehnologije lahko postale širše uporabne. To pa ovira rast produktivnosti.