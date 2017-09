Kučan o Kataloniji

Nekdanji predsednik republike Slovenije je izrazil mnenje o odcepitvi Katalonije

Julian Assange o sporočilu Milana Kučana na Twitterju

Pred referendumom za samostojnost Katalonije se je oglasil tudi nekdanji predsednik Slovenije Milan Kučan. "Težko je v današnji Evropi sprejeti nasilje in celo grožnjo z orožjem, s katerima se skuša preprečiti Kataloncem, da uveljavijo naravno pravico naroda do samoodločbe. Izkušnja, ki jo imam kot nekdanji predsednik predsedstva Slovenije, ko se je ta v okviru Jugoslavije odločala za samostojnost, mi nalaga dolžnost, da pozovem k opustitvi uporabe sile in grožnje z vojaškim posredovanjem. odločitev. Tudi v zaostritvah med Madridom in Barcelono je edina pot le dialog o temeljnih vprašanjih, ki katalonske oblasti silijo na pot v samostojnost Katalonije in uveljavljanja pravice do samoodločbe. Tega dialoga očitno doslej ni bilo," je v sporočilu za javnost, ki ga je prek Twitterja delil tudi ustanovitelj WikiLeaksa Julian Assange, zapisal Milan Kučan.

Dodal je, da smo Slovenci svojo pravico do samoodločbe uveljavili pred četrt stoletja in ji ne moremo nasprotovati drugim, če jo želijo uveljaviti po demokratični in mirni poti. "Oblasti v Madridu in Barceloni čakajo zahtevni pogovori o sobivanju, ne glede na referendum. Zato upam, da bosta prevladala razum in govorica argumentov pred govorico moči in nasilja. To mora biti tudi v interesu Evrope, njenega miru in stabilnosti," je še zapisal nekdanji predsednik republike Slovenije.