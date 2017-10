Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

V Mariboru bodo z razstavo Pionirji računalniške umetnosti odprli 22. mednarodni festival računalniške umetnosti. V Kinu Šiška bosta nastopila Danielle de Picciotto (soustanoviteljica znamenitega berlinskega Love Parade) in Alexander Hacke (član legendarnih Einstürzende Neubauten), ki bosta predstavila najnovejši projekt Perseverantia. V ljubljanski Drami bodo premierno uprizorili celovečerno enodejanko Dušana Jovanovića Zid, jezero, ki je bila na njihovem odru prvič uprizorjena leta 1989.

Četrtek, 5. oktober

V Mestnem muzeju Ljubljana bodo ob 18.00 odprli razstavo avstrijskega oblikovanja z naslovom Austrian Design Compositions, na kateri se predstavlja 15 inovativnih avstrijskih oblikovalcev, ki s svojimi kreacijami slavijo človekov vsakdan ter nevidne a vseeno odločilne aspekte, ki navdihujejo k snovanju. V okviru BIO 25.

V Španskih borcih Ljubljana bo ob 20.00 premiera plesno-gledališke predstave Spinoza, nastale po dramski predlogi mladega makedonskega avtorja Goceta Smilevskega, ki z večplastnim pripovedovalcem, vizualno močnimi opisi, prepletanjem biografskih dejstev in fiktivnih situacij poudarja in udejanja Spinozovo filozofijo, od substance zavračanja afektov do krepostnosti. Režija: Barbara Novakovič Kolenc

V Narodnem domu Maribor bo ob 20.30 v okviru cikla Jazz v Narodnem domu nastopila ameriška zasedba The Young Mothers, ki v svoji glasbi kombinira jazz, indie rock, hip-hop, surf rock in soul.

V Kinu Šiška Ljubljana bosta ob 21.00 nastopila Danielle de Picciotto (soustanoviteljica znamenitega berlinskega Love Parade) in Alexander Hacke (član legendarnih Einstürzende Neubauten), ki bosta predstavila najnovejši projekt Perseverantia.

V Stari mestni elektrarni-Elektro Ljubljana bo ob 21.00 premiera predstave Človek, ki je okušal oblike, nastale po motivih iz knjige The Man Who Tasted Shapes v kateri je ameriški nevrolog Richard E. Cytowic osvetlil fenomen sinestezije v različnih kontekstih in s tem podal provokativne iztočnice za razmislek o človečnosti nasploh. Režija: Matjaž Farič, ponovitev: 6. oktobra ob 21.00

Petek, 6. oktober

V UGM Studiu Maribor bodo ob 19.00 odprli razstavo Pionirji računalniške umetnosti, ki izhaja iz vprašanja, zakaj tehnologija rabi umetnika in zakaj umetnik tehnologijo. Razstava bo predstavila postopke, s katerimi so umetniki in umetniške skupine na presečišču med različnimi področji umetnosti (programirana umetnost, elektronska glasba, multimedialno gledališče) napovedali rabo računalnikov še pred njihovo popularizacijo in množično uporabo. Kustosinja razstave: Ida Hiršenfelder. Razstava je del 22. mednarodnega festivala računalniške umetnosti (MFRU), katerega osrednja tema je zaupajne. Digitalno, analogno, tehnološko, človeško, znanstveno, umetniško in v letošnji ediciji še posebej nacionalno zaupanje.

V Prešernovem gledališču Kranj bo ob 19.30 premiera sodobne drame Tri ženske, ki govori o iskanju sreče v nakupovalnih centrih in o absurdnosti potrošništva kot novodobne religije. Pronicljivo dramsko delo o treh drobnih življenjskih zgodbah iz našega vsakdanjika, dramatika in režiserja Vinka Möderndorferja, je bilo na 45. Tednu slovenske drame leta 2015, nominirano za Grumovo nagrado.

Sobota, 7. oktober

V SNG Drama Ljubljana bo ob 20.00 premiera celovečerne enodejanke Dušana Jovanovića Zid, jezero, ki je bila prvič uprizorjena v Drami leta 1989. Dogajanje je postavljeno v dnevno sobo, ki sta jo zakonca Rudi in Lidija že davno pregradila z zidom, zdaj pa vsak svojemu obiskovalcu pripovedujeta o dramatičnih dogodkih izpred štirinajstih let, ki so usodno zarezali v njuno življenje in ga za vselej spremenili... Režija: Miloš Lolić

V Slovenski kinoteki Ljubljana bo potekal predfestivalski dogodek festivala stripa Tinta, posvečen Tomažu Lavriču: (19.00): interaktivno branje stripa Rdeči alarm v živo s špikerji in špikericami Radia Študent, (21.00): projekcija filmov Diareja Co., (r. Varja Močnik), Državljan Diareja ali kdo je Tomaž Lavrič (r. Dušan Moravec)

Nedelja, 8. oktober

V Mini teatru Ljubljana bo ob 17.00 premiera lutkovne predstave Mirne Rustemović Vsi tukaj, vsi skupaj, ki je nastala po motivih slikanic Vsi tukaj, vsi skupaj (Anja Tuckerman in Tine Shulz) in Kako se je pogumni očka nehal bati tujcev (Rafik Schami in Ole Konnecke). Režija: Robert Waltl