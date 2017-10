Poklon Kataloniji

Odziv poslanca Levice Luke Meseca na trenutne razmere v Španiji oz. Kataloniji

© Facebook / Luka Mesec

"Kot Anglež sem neomajno verjel, da te ne morejo aretirati, če nisi zagrešil zločina. To je najbolj nevarno prepričanje, ki ga lahko imaš med političnim pogromom" je leta 1938 zapisal George Orwell v Poklonu Kataloniji. Malo manj kot 80 let kasneje te v Kataloniji spet lahko brez razloga aretirajo, te zasledujejo, ti prisluškujejo, ti vdrejo v stanovanje ali pa ti, kot je povedal Katalonski veleposlanik, s katerim smo se v Levici srečali pred tednom dni, brez razloga zablokirajo transakcijski račun.

Katalonci Orwellowega "nevarnega prepričanja" tokrat niso gojili. Nasprotno, vedeli so, kot kasneje v knjigi pove Orwell, da "so priložnosti, ko se je bolje boriti in biti pretepen kot se sploh ne boriti." Da bodo pretepeni, pa je vedela tudi cela Evropa. Junker, Merklova, Cerar, vsi so lahko brali iste novice kot mi: Španija je zaprla 12 predstavnikov katalonskih oblasti, Španija je izvedla puč na katalonsko policijo, Španija napoveduje, da bo policija fizično preprečevala oddajo glasov na voliščih. Bi lahko dobili še jasnejše signale?

Kako so se odzvale države? Z obsodbami, ekonomskimi sankcijami, izolacijo Rajoyeve oblasti v Španiji? Kje pa. Pri nas je sicer treba pohvaliti bivšega predsednika države Milana Kučana in aktualnega predsednika parlamenta Milana Brgleza, a odziv vlade je nekaj povsem drugega. Pred par dnevi mi je eden od kolegov v parlamentu povedal, da je takoj po sestanku s katalonskim veleposlaništvom dobil poziv Ministrstva za zunanje zadeve, naj se glede kakršnih koli potez ali izjav posvetuje z njimi. Razlog? Nočemo "pokvariti dobrih odnosov s Španijo". In do danes si niso premislili: novinarja Jureta Brankoviča so zaradi vprašanja na Twitterju, če bo kje kakšen protest proti nasilju v Kataloniji na domu obiskali (slovenski!) policisti.

Pri nas je sicer treba pohvaliti bivšega predsednika države Milana Kučana in aktualnega predsednika parlamenta Milana Brgleza, a odziv vlade je nekaj povsem drugega.

Kot sem dejal, pozdravljam, da Milan Brglez v imenu predsednika zakonodajne veje oblasti izraža svoje mnenje, ampak še lepše pa bi bilo, če bi prepričal predsednika vlade, svojega strankarskega kolega, Mira Ceraja, naj Slovenija ne bo podaljšana roka Španske nepravice.

Kot opozicijski poslanec lahko vladi Mira Cerarja sporočim naslednje: vidimo, čigavo stran ste zavzeli.

"Ko vidim dejanskega delavca iz mesa in krvi in njegovega naravnega sovražnika, policista, mi ni treba razmišljati na kateri strani sem." (Orwell)