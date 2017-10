Katalonci imajo pravico do samoodločbe

Odziv predsednika Državnega zbora Milana Brgleza na trenutne razmere v Španiji oz. Kataloniji

Španske oblasti se morajo zavedati, da nasilje nad Katalonci pri njihovem izražanju volje glede lastne samoodločbe ni sprejemljivo in demokratično. Kataloncem, ne pa Španiji, pripada pravica do njihove samoodločbe naroda. Le politični dialog, ne pa oblastno nasilje in zatiranje, pa lahko reši Španijo. Se pa bojim, da režim, ki dvigne roko nad lastne ljudi, nima več legitimnosti za to.





(vir: Facebook)