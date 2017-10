Katalonija in Kosovo

Odziv nekdanjega slovenskega veleposlanika v Španiji na trenutne razmere glede referenduma v Kataloniji

Kako to, da smo in so priznali neodvisnost Kosova, niso in nismo pa pripravljeni priznati pravice Kataloncev do referenduma? Pa tudi Kosovo, kot Katalonija, ni izpolnjevala formalnih pogojev za odcepitev, saj ni bila niti republika v federaciji, temveč le avtonomna pokrajina. Kot Katalonija. Na Kosovu je sicer divjala vojna ... Ali to pomeni, da mora mednarodna skupnost počakat na vojno tudi v Kataloniji? Ni kaj, perverzno.

Pravi odgovor je v resnici drugje: priznanje Kosova so zahtevale ZDA in Nato. Njihovi vazali so takoj ubogali. Roko na srce, je treba vendar Španiji priznati doslednost, saj je med tistimi, ki ameriškim željam niso ugodili, pa Kosova ni priznala. Zavedala se je formalne identičnosti med situacijama v Kataloniji in na Kosovu. In zdaj? Vsekakor ni priporočljivo čakati na izbruh nasilja v Kataloniji. Nekaj je treba premakniti v pravo smer, pa ne s policijsko represijo in prepovedjo izražanja ljudske volje. Katalonci si danes pišejo pomembno poglavje lastne zgodovine in istovetnosti. In to počnejo dostojno in brez nasilja, kar bi bilo treba nagraditi in ne kaznovati s preziranjem, kot to počne Evropska unija (EU) ...





(vir: Facebook)