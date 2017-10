Fotogalerija: ljubljanski shod v podporo referendumu v Kataloniji

Pred španskim veleposlaništvom v Ljubljani so se včeraj zbrali protestniki, ki so na miroljuben način želeli opozoriti na nedopustno nasilje španskih oblasti oziroma policije, ki se je znesla nad Katalonci, ki so želeli oddati svoj glas na referendumu za neodvisnost.