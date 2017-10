Presežki svetovnih filmskih festivalov

Festival evropskega in mediteranskega filma bo letos ponudil 33 filmov iz 22 držav, v fokusu pa bo filmska produkcija Velike Britanije

Una

Od 3. do 7. oktobra bo v Piranu potekal 8. Festival evropskega in mediteranskega filma, ki je bil ustanovljen leta 2010 v spomin na legendarnega direktorja fotografije Vilka Filača. Prvi dve leti je festival potekal v Kopru, nato pa se je preselil v Piran. Osnovni namen festivala je približati kakovostni evropski film slovenskemu gledalcu. Tako festival vsako leto ponudi najnovejše uspešnice z največjih svetovnih filmskih festivalov, kot so Berlin, Cannes, Benetke, Toronto, Karlovy Vary, Sarajevo… Letos bo prikazanih 33 filmov iz 22 držav, v fokusu pa bo filmska produkcija Velike Britanije. Častna gosta festivala bosta direktor Sarajevskega filmskega festivala Mirsad Purivatra, ki bo prejel nagrado za ustvarjalni prispevek na področju svetovne kinematografije ter Boris Cavazza, ki bo prejel nagrado za igralski prispevek k slovenskemu filmu.

Festival bodo odprli 3. oktobra na Tartinijevem trgu s podelitvijo nagrade za avtorski prispevek k evropskemu filmu. Sledila bo projekcija dokumentarnega filma Jureta Breceljnika Zadnji ledeni lovci, ki pripoveduje zgodbo o izginjajoči kulturi Inuitov na vzhodni Grenlandiji, ki je danes tik pred izumrtjem. Film si po besedah ustvarjalcev prizadeva povedati zgodbo teh ponosnih lovcev, predstaviti njihovo kulturo in osvetliti širšo problematiko izginjajočih domorodnih ljudstev.

rMGnRjeL9w4

Festival sestavlja šest programskih sekcij: uradni tekmovalni del, Velika Britanija v fokusu (Tiha strast, Jaz, Daniel Blake, Hiša kraljevega namestnika, Lady Macbeth, Una), Novi slovenski film, glasbeno dokumentarni program (Gimme Danger, Janis Joplin: Otožno dekle, The Beatles: Osem dni na teden, Buldožer: Pljuni istini u oči), biografski film ter kulturno-vzgojni program. V tekmovalnem delu bo predvajanih 12 filmov, v uradnem delu pa še 5 britanskih in 5 slovenskih filmov, 6 biografskih filmov, 4 glasbeni dokumentarci in 5 kulturno – vzgojnih filmov za šolsko mladino/najmlajše.

QSpZBmnamhg

Za najmlajše bodo v dopoldanskem času predvajali sinhronizirana filma Medved Bamsi in čarovničina hči, Ježek in vran na sirovi dirki, dokumentarni film Povedka o jezeru s pripovedjo Ivana Lotriča. Sledila bosta še animirana komedija April in nenavadni svet ter družinski film Sova in miška.

Filme bo ocenjavala tričlanska žirija, ki jo sestavljajo: Igor Mirković (direktor Motovunskega filmskega festivala), Marija Krunić (izvršna direktorica IFA-International Filmmaking Academy) in Jure Matičič (podpredsednik Art kino mreže Slovenije ter vodja programa Mestnega kina Domžale). Festivalska žirija bo tudi letos podelila nagrado za najboljši film tekmovalnega programa (grand prix) in nagrado Vilko Filač za najboljšega direktorja fotografije.

Vsako leto festival gosti delovna srečanja in konference, ki so širše povezana s filmsko tematiko. V Mediadomu Pyrhani bo potekalo srečanje Art kino mreže Slovenije, v festivalski kavarni pogovori s slovenskimi režiserji Markom Naberšnikom, Janom Cvitkovičem, Matjažem Ivanišinom, pripravili pa so tudi tudi dve filmski delavnici: delavnico castinga s Carlom Proctorjem ter scenaristično delavnico, ki jo bosta vodila Csaba Bolock in Karim Traïdia.

Festival se bo zaključil 7. oktobra s podelitvijo nagrad ter projekcijo drame Apriline hčerke v režiji Michela Franca, kje je prejel nagrado na filmskem festivalu v Cannesu.