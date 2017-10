REJVikend

V K4 bo gostoval berlinski DJ Nicolas Lutz, v Kurzshluss se vračajo Shapeshifters, ki se jim bodo na odru pridružili Sharkastique. V Gala hali bodo v okviru serialke Pod pritiskom nastopili Borka, Bakto, Woo-D, v Modrem kotu pa bodo na techno zabavi vrteli Thon Kland, S. A. Voidette, R36, Herman K.

Petek, 6. oktober

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (DVS)

(22.00): Modri kot Ljubljana: Techno-logical Party (Thon Kland, S. A. Voidette, R36, Herman K)

(23.00): K4 Ljubljana: Just Us w. Nicolas Lutz (Nicolas Lutz, Tzena, Just Us)

(23.00): Kurzschluss Ljubljana: Sladica (DJ Zeds, DJ Goce)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Levanael vs. Dacho (DJ set)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Pod Pritiskom: Jungle is Massive Vol. 7 (Bakto, Borka, Woo-D + DJ W.G. My Hell Jackson vs DJ Dado + live act Šlagwerk)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pop Nation (DJ Marino)

Sobota, 7. oktober

(05.00): F Club Ljubljana: Kurzschluss Afterparty (Rydel, Zanne Madness)

(21.00): Centralna postaja Ljubljana: Trapssic (Trapero Dinero & Young H. Boyo)

(23.00): K4 Ljubljana: Hočmo Nazaj Dinozavre (HND Arena: DJ Jura, DJ Alil. Everything Goes Bar: Fogy, Jerry)

(23.00): Kurzschluss Ljubljana: Shapeshifters ft. Sharkastique - Shark, Sylvain, Jaka (DJ set)

(23.00): Dvorana Gustaf (Pekarna) Maribor: Street Beats (Telekinesis, Hose, Tsunami)

Nedelja, 8. oktober

(05.00): F Club Ljubljana: Kurzschluss Afterparty (Angel Anx, Sharkastique...)

