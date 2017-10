Več sadja, zelenjave in mleka v slovenskih šolah

Nova šestletna strategija za izvajanje šolske sheme predvideva več sadja, zelenjave in mleka v slovenskih šolah ter s tem zmanjšanje zdravstvenih težav otrok in mladostnikov

© Pixabay

Minister za kmetijstvo Dejan Židan je sprejel strategijo za izvajanje šolske sheme v Sloveniji za obdobje šestih let. Nova strategija velja od šolskega leta 2017/2018 do 2022/2023. Potrdili sta jo tudi ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc in ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič.

Šolska shema je ukrep EU kmetijske politike, ki otrokom v osnovnih šolah in drugih zavodih za izobraževanje otrok ter mladostnikom s posebnimi potrebami omogoča brezplačne dodatne obroke sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. V Sloveniji so šole za tovrstno prakso pokazale velik interes, saj se je za to šolsko leto za razdeljevanje sadja in zelenjave prijavilo 443 šol (90%), za razdeljevanje šolskega mleka pa 227 (56%). Večinsko financiranje, nekaj več kot 80%, bodo omogočila sredstva EU, zaradi velike zainteresiranosti šol pa bo Slovenija sredstva morala zagotoviti tudi iz domačega proračuna, nekaj manj kot 20 %.

EU in Ministrstvo za kmetijstvo želita z novo strategijo šolske sheme med osnovnošolske otroke in zaposlene vnesti zavedanje o pomembnosti zdrave prehrane, ki zmanjšuje prekomerno telesno težo in s tem povezano sladkorno boleznijo tipa 2. Zmanjšanje debelosti in prekomerne telesne teže je tako tudi cilj evropske šolske sheme. V ta namen strategija spodbuja razdeljevanje svežega sadja, zelenjave in mleka ter odsvetuje predelana živila. Mlečni izdelki ne smejo vsebovati dodatkov, kot so sladkor in sladila, sadje, oreški, kavav in čokolada. Za lažje načrtovanje dobave in sledenje priporočilom šolska shema določa podroben seznam sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Šolska shema za šole predvideva tudi izobraževalne dejavnosti, med katerimi so obiski kmetij, šolski vrtovi in tečaji kuhanja.