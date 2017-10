Pregled slovenske produkcije vidnih sporočil

Osma edicija bienala Brumen se bo začela 3. oktobra z mednarodno konferenco v Kinu Šiška, vrhunec pa bo dosegla 24. oktobra s podelitvijo nagrad in odprtjem pregledne razstave v Narodni galeriji

7. bienale Brumen (2015)

V organizaciji Fundacije Brumen bo v Ljubljani potekal že 8. bienale Brumen, dveletni pregled najkakovostnejše slovenske produkcije vidnih sporočil, v sklopu katerega se podeljujejo najvišje nacionalne oblikovalske nagrade. Mednarodna žirija strokovno priznanih oblikovalcev, ki bo izbrala letošnje prejemnike priznanj in nagrad, bo v sklopu bienala pripravila tudi serijo oblikovalskih predavanj, ki bodo potekala v Kinu Šiška 3. oktobra od 16. do 20. ure. Raznolikost strokovnih področij, ki jih pokrivajo žiranti, bo ponudila vpogled v njihov pristop k oblikovanju in odprla izhodišča za pogovor o izzivih na področju vidnih sporočil danes.

Mednarodno konferenco bo s predavanjem "Kako pripraviti burger?" odprl Felix Pfäffli, ustanovitelj in lastnik studia Feixen ter predavatelj na Šoli za grafično oblikovanje v Luzernu. Najbolj je znan po svojih odmevnih plakatih za švicarski kulturno-umetniški center Südpol, pa tudi po animacijah za revijo Wired. Redno sodeluje na mednarodnih razstavah in uspešno deluje med delom za multinacionalke (Nike, Google) ter manjšimi lokalnimi kulturnimi institucijami.

Program bo s predavanjem "Ves svet v mojih rokah" nadaljevala ilustratorka, oblikovalka plakatov, identitet in zidnih poslikav Paula Troxler, ki že od leta 2010 izdaja koledar "Vsak dan skica" (Every Day a Drawing). Za svoje plakate je prejela vrsto nagrad na mednarodnih festivalih (100 Best Posters, TDC New York, TDC Tokio), od leta 2016 pa sodeluje z grafičnim oblikovalcem in ilustratorjem Kleonom Medugorcem.

Španski infografik Jaime Serra bo svoj proces oblikovanja predstavil na predavanju "Dejstva in resnice." V letih 1995 – 2001 je delal za argentinski časopis Clarín in pomembno preoblikoval pomen infografik. Marca 2012 mu je organizacija Society for News Design podelila naziv najvplivnejšega ustvarjalca infografik v obdobju 1992 – 2012. V zadnjih letih redno sodeluje s španskim dnevnikom La Vanguardia in francoskim tednikom Courrier International.

Za njim bo nastopil Kurt Glänzer, mlad avstrijski oblikovalec, ki bo govoril o načinu dela v svojem studiu, odnosih do naročnikov v predavanju "Bruch – brez naslova." Grafični oblikovalec in predavatelj na FH Joanneum v Gradcu je po diplomi najprej delal kot kreativni direktor v priznanih avstrijskih oblikovalskih agencijah, potem pa leta 2014 s prijateljem Josefom Heiglom ustanovil neodvisni oblikovalski studio Bruch—Idee & Form.

Oblikovalec črkovnih vrst Henrik Kubel bo v predavanju "A2-TYPE = DELO!" predstavil svoje odmevne projekte; med njegovimi naročniki so časopisi The New York Times, The Independent, vlada Združenega Kraljestva, sodeloval pa je tudi pri prenovi podobe moskovskega metroja. Po predavanjih bodo sledile recenzije portfeljev obiskovalcev mednarodne konference, ki se bodo lahko na hitrih zmenkih z žiranti posvetovali o svojem in njihovem delu.

Na bienale je bilo letos prijavljenih 392 projektov, ki se bodo za nagrade potegovali v 7 kategorijah, najboljši projekt pa bo osvojil veliko nagrado Brumen. Med prijavami je tudi 29 študijskih projektov, ki so nastali pod mentorstvom v sklopu študijskega procesa in ki so letos vključeni v osrednji tekmovalni del bienala. Letos se bienala udeležuje 137 prijaviteljev, večina jih sodeluje z več kot enim samim projektom. Največ prijav je bilo v kategorijah Identiteta ter Komunikacijska in promocijska gradiva, ki skupaj predstavljata skoraj dve tretjini vseh prijav. Prijavljene projekte si bo ogledala mednarodna žirija, uvrščeni projekti pa bodo razglašeni 6. oktobra. Slavnostna podelitev velike nagrade Brumen in razglasitev nagrajencev bo 24. oktobra v Narodni galeriji, kjer bodo dela na ogled na pregledni razstavi.