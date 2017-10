Belec v Las Vegasu ubil več kot 50 ljudi, najmanj 200 pa jih je ranil

V današnjem streljanju v Las Vegasu je bilo po podatkih tamkajšnje policije ubitih več kot 50 ljudi, najmanj 200 pa jih je bilo ranjenih. Kot kaže ni šlo za teroristični napad, temveč za ameriškega državljana, 64-letnega belca Stephena Paddocka.

Ameriški predsednik se je glede streljanja v Las Vegasu odzval na Twitterju

© Twitter / Donald Trump

V današnjem streljanju v Las Vegasu je bilo po najnovejših podatkih ubitih več kot 50 ljudi, najmanj 200 pa jih je bilo ranjenih, je sporočil tamkajšnji šerif Joseph Lombardo. Na novinarski konferenci je tudi potrdil, da je bil strelec 64-letni belec Stephen Paddock iz Las Vegasa. Nekateri mediji so že tudi objavili njegovo fotografijo. Oblasti z veliko gotovostjo trdijo tudi to, da so izsledile napadalčevo spremljevalko Marilou Danley, a niso povsem prepričane, ali je povezana z incidentom. Policija jo vseeno išče, ker meni, da bi morda lahko pomagala pri razjasnitvi motiva napada.

Do streljanja je prišlo v nedeljo ob 22.30 po lokalnem času (oziroma danes ob 7.30 po srednjeevropskem) na glavni aveniji v Las Vegasu blizu igralnice Mandalay Bay na festivalu country glasbe na prostem.

Napadalec je z 32. nadstropja hotela Mandalay Bay streljal na obiskovalce koncerta. Streljanje je trajalo več kot minuto. Tridnevni festival country glasbe Route 91 tokrat poteka prvič, današnji koncert pa naj bi pritegnil okoli 30.000 obiskovalcev.

Trump se bo moral tokrat spopasti z dejstvom, da za brutalni pokol niso krivi "teroristi" ali "zunanji sovražniki", temveč bo moral krivce iskati znotraj države, med belimi ameriškimi državljani, ki spadajo med njegove najzvestejše volivce.

Po zadnjih podatkih je bilo v najhujšem strelskem napadu v zgodovini ZDA ubitih več kot 50 ljudi, najmanj 200 pa jih je bilo ranjenih. Med smrtnimi žrtvami sta tudi dva policista, ki sta se udeležila festivala kot obiskovalca in nista bila na dolžnosti.

Napadalca je policija ustrelila, potem ko je z eksplozivom vdrla v njegovo hotelsko sobo, skozi okno katere je streljal. Po besedah šerifa Lombarda ocenjujejo, da je deloval sam. Lombardo je še zatrdil, da ni šlo za več napadov, kot so v "zmedi in histeriji" poročali mediji, temveč zgolj za enega. Po napadu je policija zaprla širše območje okoli prizorišča streljanja.

Ameriški predsednik Donald Trump je v prvem odzivu na krvavi napad na družbenem omrežju Twitter izrazil sožalje svojcem žrtev tega "groznega streljanja". Trump sicer slovi (kot številni drugi republikanci) kot zagovornik nošenja orožja. Ameriška zvezna država Nevada namreč spada med tiste, kjer je zakon o nošenju orožja najmanj strog oziroma najbolj ohlapen. Ljudem se namreč tam ni potrebno niti registrirati kot lastnik orožja.

Trump se bo moral tokrat očitno spopasti z dejstvom, da za brutalni pokol niso krivi "teroristi" ali "zunanji sovražniki", temveč bo moral krivce iskati znotraj države, med belimi ameriškimi državljani, ki spadajo med njegove najzvestejše volivce.

S0CeJnVLXoY