Nova diskriminacija LGBT populacije

Administracija predsednika ZDA Donalda Trumpa meni, da ameriški zvezni zakon proti diskriminaciji ne ščiti istospolno usmerjenih

Pred približno sedmimi leti je v ZDA trener padalstva Donald Zarda eni od učenk med pripravo za skok dejal, da je »100-odstotno istospolno usmerjen«. Pozneje je razložil, da ji je to povedal zato, ker se je učenka zaradi tesnega fizičnega stika počutila neprijetno. Pri tem jo je gledal fant, prijatelj pa jo je zbadal, da je preveč tesno privezana na drugega moškega.

Fant je kasneje poklical padalsko šolo in se pritožil zaradi Zardinih besed. Trenerja so potem vrgli iz službe, pritožil se je in ta proces še vedno traja. O njegovi odpustitvi iz službe je pred dnevi razpravljalo zvezno pritožbeno sodišče v New Yorku. Tam so se prerekali, ali ameriški zvezni zakon proti diskriminaciji (zakon o državljanskih pravicah iz leta 1964) zagotavlja zaščito tudi zaposlenim, ki so žrtev diskriminacije.

Najhuje se niso prerekali sodniki, ampak ljudje, ki so zastopali vlado. Po dveh urah prerekanj so predstavniki vlade sklenili, da zakon o državljanskih pravicah ne velja za istospolno usmerjene, ki so žrtev diskriminacije, poroča New York Times.

To stališče je povsem v nasprotju s stališči administracij prejšnjih predsednikov ZDA, ugotavlja Newsweek. Ker je zvezna komisija za enake možnosti pri zaposlovanju že pritrdila Donaldu Zardi na podlagi stališča, da zakon o državljanskih pravicah ščiti istospolne zaposlene pred diskriminacijo, je bila razprava milo rečeno čudna. Sodnica Rosemary Pooler je med razpravo opozorila, da je »za nas malo nerodno, da imamo zvezno vlado na obeh straneh«.

Predstavnik ministrstva za pravosodje Hashim Mooppan je kljub temu vztrajal pri nasprotovanju stališču zvezne komisije za enake možnosti pri zaposlovanju, v kateri so še vedno ljudje, ki jih je imenovala administracija prejšnjega predsednika ZDA Baracka Obame. Mooppan je vztrajal, da imajo delodajalci v skladu z zveznim zakonom povsem proste roke pri »reguliranju spolnega življenja zaposlenih zunaj delovnega časa«, kar pomeni, da lahko ukrepajo proti zaposlenim zaradi prešuštva, pogostega menjavanja spolnih partnerjev ali spolne usmeritve.

Ministrstvo za pravosodje je že julija sporočilo, da se ne strinja s stališčem komisije za enake možnosti pri zaposlovanju. Sodišču je ministrstvo takrat pojasnilo, da »komisija ne zastopa stališča ZDA«. To sporočilo je bilo objavljeno isti dan, kot je predsednik ZDA Donald Trump po twitterju sporočil, da transseksualci ne morejo služiti vojske.