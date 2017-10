Nacija, natura, norma

Umetnice letošnjega festivala Mesto žensk bodo spregovorile o splavu, o legalno nepriznanih in ne-normativnih družinah, o biologiji in feminizmu ter o taktikah uprizarjanja spola

Idealna

© Nada Žgank

Od 6. do 14. oktobra bo na različnih prizoriščih v Ljubljani potekal 23. mednarodni festival sodobnih umetnosti Mesto žensk, ki že od leta 1995 "nagovarja in pretresa občinstvo, ki si želi izostriti poglede ter razširiti obzorja na področju enakopravnosti, solidarnosti in raznolikosti. Drzno vabi k aktivnemu razmisleku, spodbuja dialog, živahno razpravo in nova spoznanja." Festival bo 4. oktobra uvedel koncert ameriške skladateljice Sorrel Hays.

"Letošnja edicija festivala se odvija v času, ko se spominjamo 100. obletnice oktobrske revolucije, katere začetek je tesno povezan z bojem za enakopravnost žensk v družbi. Tako je zaznamovan s pretresanjem norm in nepristajanjem na ideje, ki jih konzervativne in nacionalistične ideologije ponovno propagirajo kot nekaj naravnega. Zato letošnji festival Mesto žensk s sloganom nacija_natura_norma odpira prostor odličnim, provokativnim in angažiranim umetniškim predlogom. Umetnice bodo spregovorile o splavu, o legalno nepriznanih in ne-normativnih družinah, o biologiji in feminizmu ter o taktikah uprizarjanja spola," so zapisale organizatorke festivala.

Festival bo v Galeriji Kresija odprla razstava španske umetnice Laie Abril O splavu, ki dokumentira in pojmuje nevarnosti in škodo, ki jih ženskam povzroča manko legalnega, varnega in prostega dostopa do splava ter poudari kontinuirano erozijo reproduktivnih pravic žensk. Gre za prvo poglavje njenega projekta Zgodovina mizoginije, vizualne raziskave, ki se je avtorica loti skozi primerjavo zgodovinskega in sodobnega. Delo je bilo prvič predstavljeno na festivalu Les Rencontres d' Arles 2016. Razstava v Ljubljani prikazuje fragment celotnega dela in se usmerja na dve temi: zgodovino kontracepcije in ilegalne zgodbe.

Laia Abril: O splavu

V okviru festivala bo Galeriji Alkatraz bo na ogled filmska instalacija Kurbazaspermo, švedske vizualne umetnice Anne Lindero nezaželenem življenju brez otrok v svetu, kjer normativno heteroseksualni odnosi narekujejo, kdo in na kakšen način lahko postane starš; v Galeriji Škuc pa razstava Špele Petrič in Mihe Turšiča z naslovom Liminalni agenti, na kateri bodo predstavljeni projekti, ki kombinirajo umetniške in znanstvene postopke ter pristope za izgradnjo alternativnih modelov relacij z nečloveškimi drugimi – rastlinskimi, živalskimi ali tehnološkimi – relacij, ki ne bi temeljile na privilegiranju človeškega. Kuratorka: Tjaša Pogačar

Na festivalu bodo premierno predstavili zvočno igro o materinskem mitu z naslovom Idealna, avtoric Pie Brezavšček, Barbare Krajnc Avdić, na ogled pa bo tudi burleskni performans Urške Vohar, lokacijski večmedijski performans Irene Pivka in Braneta Zormana, plesna predstava Lov na upanje, irske umetnice Oone Doherty, ki ji bo sledil DJ set Roryja Moora in otvoritev razstave kolažev Globinsko čisto, performans madžarske umetnice Eszter Salamon o življenju in delu prezrte nemške dadaistične umetnice Valeske Gert.

Poleg koncerta Sorrel Hays, se bodo na festivalu zvrstili še nastopi violinistke Ane Kravanja ter avstrijske klarinetistke Susanne Gartmayer in improvizatorski večer šestih glasbenic pod vodstvom nemške glasbenice Ute Wassermann. Pripravili bodo tudi regionalno konferenco Arhiv kot proces. Kako arhivirati sodobne scenske umetnosti in jih ohranjati živim? ter Mesto mrež, srečanje lokalnih, regionalnih in mednarodnih feminističnih in LGBTIQ mrež, ki delujejo na področju kulture, javni pogovor z naslovom Družine drugače in predavanje o novih oblikah družin.