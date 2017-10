15 tisoč podpisov za legalizacijo in regulacijo konoplje

Podpise in zahteve bodo predsedniku vlade Miru Cerarju predali po predsedniških volitvah

© Profimedia

Piratska stranka se ne strinja z letošnjo uredbo o razvrstitvi prepovedanih drog, ki omogoča uporabo konoplje samo v medicinske namene, pri čemer pridelava in predelava konoplje nista dovoljeni. Meni, da je to premalo in da mora vlada na tem področju storiti več, in sicer konopljo popolnoma legalizirati in regulirati. V ta namen so aprila začeli zbirati podpise s spletno peticijo in na terenu, po šestih mesecih so jih zbrali nekaj več kot 15 tisoč. Podpise bodo skupaj z zahtevo po popolni legalizaciji in regulaciji konoplje vladi predali po predsedniških volitvah.

Po besedah Roka Andréeja, sekretarja stranke, bi popolna legalizacija in regulacija prinesla lažje soočanje z negativnimi posledicami uporabe, prav tako pa bi lahko izkoristili velik ekonomski potencial, ki ga po njihovo prinaša konoplja. V sklopu peticije so pripravili model legalizacije in regulacije konoplje, v katerem na podlagi raznih raziskav podrobneje ugotavljajo, da bi legalizacija na eni strani zmanjšala negativne učinke rekreativne rabe, kot je zastrupitev z THC-jem, razbremenila sodišča in policijo, ki ne bi več potrebovala preganjati rekreativne uporabnike ter zmanjšala kriminal in preprodajo na črnem trgu. Na drugi strani bi legalizacija marihuane lahko ustvarila nova delovna mesta, kot primer navajajo ameriško zvezno državo Kolorado, kjer naj bi v enem letu po legalizaciji ustvarili 18 tisoč delovnih mest. Povečal naj bi se tudi državni proračun, saj bi denar, ki se sedaj pretaka po črnem trgu, pristal v državni blagajni.

Podpise so primarno zbirali preko spletne peticije, okrog 2200 pa so jih zbrali med ljudmi. Nekaj na Rožniku, kjer je peticijo podpisalo precej starejših ljudi, ostalo na določenih študentskih dogodkih, kot je Marihuana marš.

Piratska stranka bo zbrane podpise in svoje zahteve najverjetneje naslovila kar na premierja Mira Cerarja, vendar šele po predsedniških volitvah. “Želimo, da se vlada fokusira in da jih imamo na očeh. Ko jim predamo te podpise, imajo vse, imajo podporo javnosti in imajo model, po katerem lahko zadevo izvedejo. Ne želimo, da se skrijejo v zgodbi predsedniških volitev in to ponovno prestavijo še za en mandat. Čas je sedaj in zato jim bomo to predali po predsedniških volitvah v zatišju, kjer bodo imeli ves fokus in vso priložnost, da to tudi izvedejo,” njihovo odločitev razlaga Rok Andrée.

Pri predaji bodo sicer prisotni tudi drugi predstavniki civilne družbe in strokovnjaki, toda njihova imena zaenkrat ostajajo skrivnost. V kolikor bo vlada zbrane podpise ter njihov predlog legalizacije in regulacije konoplje ignorirala, bodo stopnjevali pritisk ali pa bodo kot politična stranka to naredili sami v naslednjem mandatu, seveda, če bodo uspešni na državnozborskih volitvah naslednje leto.