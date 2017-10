Stripi in grafike Davida Krančana

Pijani zajec

V Galeriji Šivčeva hiša v Radovljici bodo jutri, 5. oktobra ob 19.00 odprli razstavo Davida Krančana z naslovom Deveta briga, ki predstavlja celovit vpogled v njegovo ustvarjanje na področju stripa in grafike v zadnjih letih. Večji del razstave je namenjen prikazu originalnih risb iz dveh večkrat nagrajenih stripovskih albumov, ki sta izšla pri Stripburgerju: Grdina (2014) in Pijani zajec (2015).

Oba stripa črpata navdih iz ljudskega slovstva, natančneje iz pripovedk znamenite zbirke Zverinice iz Rezije, ki jih je zbral in zapisal Milko Matičetov. Krančan je pripovedki vsebinsko nekoliko predelal in ju prilagodil vzdušju aktualnega trenutka: predlogi se tako preobražata v stripovski priliki o človeškem značaju, s tem pa tudi v svojevrsten komentar sveta, v katerem živimo. Ob tem bo predstavljen tudi izbor starejših stripovskih del, predstavitev pa zaokroža izbor grafik, ki se v svojem likovnem izrazu navezujejo na stripovsko podobotvorje. Razstavo zaznamuje domišljena in živahna likovna imaginacija, predvsem pa prepoznaven avtorski pečat.

David Krančan je diplomiral iz stripa pri prof. Milanu Eriču na ALUO v Ljubljani. Zadnjih petnajst let je član uredništva revije Stripburger. Z Andražem Poličem sta leta 2008 ustvarila haiku strip album Na prvem tiru. Od leta 2011 ilustrira naslovnice Dnevnikovega Objektiva.

Več o njegovem delu si lahko preberete v portretu Vanje Pirc