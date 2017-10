V ritmu slabih odločitev na nacionalki

Kako varčevanje na nacionalni televiziji odnaša glasbene oddaje

Sodelavci oddaje Aritmija: Katarina Čas, Miha Šalehar in Luka Zagoričnik

© Igor Nardin / RTV Slovenija

Pred dnevi smo na Facebookovi strani glasbene oddaje Aritmija prebrali, da se njena zgodba končuje, kar je presenetilo marsikoga, predvsem glasbenike in glasbene navdušence. S tem se končuje zgodba edine kakovostne oddaje, namenjene popularni glasbi, na TV Slovenija. Njeni ustvarjalci (v ekipi so tudi voditelji in novinarji Katarina Čas, Toni Cahunek, Miha Šalehar, Luka Zagoričnik, Kaja Sajovic in Sandi Sadar Šoba, če jih naštejemo zgolj nekaj) so zapisali, da jih je programska odločitev tik pred začetkom nove sezone neprijetno presenetila.

Maja Pavlin, dolgoletna urednica oddaje, katere začetki segajo v leto 2005, se je z grožnjami, da bodo oddajo ukinili, borila že nekajkrat. Pojasnila je, da sta v letošnjem programskem načrtu zgolj še dve oddaji, začetek predvajanja pa se je s septembra prestavil na oktober, zdaj pa že na november oziroma december. »Programska odločitev TV Slovenija je, da v prihodnjem letu ne bo več oddaj, namenjenih popularni glasbi,« je dodala.

Že pred časom je (sicer zelo potihoma) iz programa izginila glasbena oddaja Točka, v kateri so predvajali videospote domače produkcije in je bila pravzaprav zgolj suhoparna top lestvica, to pomeni, da je morala biti zelo poceni. Do novega leta pa naj bi opustili še eno glasbeno oddajo, Popšop, s čimer bo nacionalna televizija leta 2018 ostala tako rekoč brez oddaj, namenjenih glasbi.

Programska odločitev TV Slovenija je, da v prihodnjem letu ne bo več oddaj, namenjenih popularni glasbi.

»Težava pri ukinjanju Aritmije – če pustimo ob strani naravo oddaje ter prepoznaven in profiliran kader izbranih zunanjih sodelavcev z odnosom do kakovostne in raznolike glasbe, je po 12 letih že čas za kaj novega, a težava je, ker se za zdaj ne obeta nič novega. Aritmija je bila najmanj, kar si pestra glasbena ustvarjalnost na domačih tleh zasluži in potrebuje za obveščanje javnosti ter s tem za svoj razvoj. Nacionalna televizija naj bi med drugim podpirala kulturno raznolikost, ki se zelo očitno zrcali ravno v pestri glasbeni ustvarjalnosti,« pojasnjuje Maja Pavlin v prepričanju, da se mlajša generacija gledalcev, ki naj bi jih TV Slovenija najtežje pritegnila, najde v prav takšnih vsebinah.

Da se ukinjajo oddaje, stare 12 let, je povsem dopustno, ni pa razumljivo, zakaj se ukinjajo, če zanje ni ustrezne zamenjave. In zakaj RTV Slovenija le slabe tri mesece pred novim letom še vedno nima nobenega načrta, ali bodo nastale nove, »cenejše« glasbene oddaje ali se bodo glasbene vsebine omejile na rubrike znotraj drugih oddaj, ki sicer niso glasbene, ali kaj podobnega.

Predvsem pa je žalostno, da je sodobna glasba na nacionalni televiziji, ki se rada pohvali s tem, da je aktualna, v drugem planu. V Sloveniji tako zdaj na nobeni televiziji ni kakovostne oddaje o sodobni glasbeni produkciji.