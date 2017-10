Kaj vse gre lahko narobe

Da javni govori niso šala, je ugotovila tudi britanska premierka Theresa May

Britanska premierka Theresa May je med svojim govorom naletela na nemalo težav - od izgube glasu zaradi kašljanja in odpadajočih črk z napisa za njo, do pranksterja, ki ji je med govorom predal dokument P45, ki ga v Veliki Britaniji delodajalci ponavadi izročijo odhajajočim oziroma odpuščenim delavcem.

Qw5ofYeLCnE