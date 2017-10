Gasilci pred vlado zahtevajo pošteno plačilo za pošteno delo

Poklicni gasilci, nezadovoljni z večmesečnimi pogajanji, ma protestnem shodu pred vlado zahtevajo boljše vrednotenje svojega dela

Poklicni gasilci, kot pravijo v njihovem sindikatu, zahtevajo poštene osnovne plače. V pogajanjih so predlagali, da bi bili vsi gasilci deležni dviga za dva plačna razreda, na dveh delovnih mestih (vodja gasilske skupine in vodja izmene II) pa za tri plačne razrede. Vlada pristaja na zvišanje plač v manjšem obsegu. Po njeni ponudbi bi, kot je v minulih dneh pojasnil minister za javno upravo Boris Koprivnikar, za dva plačna razreda napredovalo 72 odstotkov gasilcev in skoraj vsi ostali vsaj za enega.

Po oceni Koprivnikarja so predlagane uvrstitve gasilcev korektne. Vlada pa je danes, še pred začetkom protestnega shoda, na Twitterju znova zapisala, da si ves čas prizadeva za konstruktiven dialog s sindikati in je zagotovila sredstva za izboljšanje plač poklicnih gasilcev.

"Glavo v ogenj tiščimo, od vlade pa le brco v rit dobimo." (transparent na protestu)

A gasilci ji danes tudi prek transparentov sporočajo, kako nezadovoljni so z njenim odnosom. "Za ljudi smo junaki, za vas pa bedaki," in še "Glavo v ogenj tiščimo, od vlade pa le brco v rit dobimo," so med drugim zapisali na transparente.