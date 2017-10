Marjan Horvat | foto: Uroš Abram

Luka Lisjak Gabrijelčič, poznavalec razmer v Španiji in Kataloniji

Z dr. Lisjakom Gabrijelčičem, zgodovinarjem, urednikom revije goriških študentov humanističnih ved Razpotja in izvrstnim poznavalcem razmer v Španiji in Kataloniji, smo se pogovarjali o zgodovinskih vzrokih sedanjih napetosti med Španijo in Katalonijo, o različnih oblikah katalonskega in španskega nacionalizma, o nastanku in zagatah današnjega »asimetričnega« ustroja Španije in kaj katalonska »ruptura«, enostranski prelom z Madridom, pomeni za druge evropske separatistične regije. Pa tudi o ravnanju EU v »iskanju« miroljubnih in demokratičnih rešitev.

Čeprav so v tednih pred nedeljskim referendumom o samostojnosti, na katerem so si Katalonci in Katalonke z 90 odstotki glasov podpore utrli (sicer še trnovo) pot v neodvisnost, tamkajšnji mediji poročali o represiji centralnih oblasti nad organizatorji in podporniki referenduma, pa so prizori nasilja na dan glasovanja šokirali celotno Evropo. Pojasnite nam, kako razumeti odločitev Madrida, da celo z nasiljem nad sodržavljani prepreči izvedbo referenduma. Zdi se namreč, da so se Katalonci pustili pretepati policistom, a vendar v njih ni zares gorečega sovraštva do Madrida, v Španiji pa ne skrivajo svoje katalonofobije.