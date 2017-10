Podrejanja Slovenije EU mi je preprosto dovolj!

Spomenka Hribar se je odzvala na izjavo premierja Mira Cerara glede katalonskega referenduma. Med drugim poudarja, da je v Evropi še nekaj ljudstev, ki bodo dozorela za osamosvojitev.

Policijsko nasilje v Kataloniji

Spoštovani predsednik Vlade R Slovenije! Veselim se vsakega uspeha Vlade (premalo krat doživi priznanje za svoje dosežke!), večkrat sem nezadovoljna, tokrat pa me je razočarala in razjezila Vaša izjava v zvezi z referendumom Kataloncev za samostojno državo! Prav mi, Slovenci bi morali Kataloncem prisluhniti in jih podpreti v njihovi težnji po osamosvojitvi, ker imamo s tem izkušnjo in smo imeli srečo, da nam je uspelo! Obsojamo nasilje tudi nad živalmi, ljudstvu, ki hoče imeti svojo državo, pa moramo priznati njihovo izvirno pravico do samoodločbe! Ja, celo o pravicah živali se govori …

Evropa je s svojim medlim odnosom do Kataloncev in s priseganjem na pravo in »evropski pravni red«, izgubila svojo legitimnost v odnosu do lastnih »evropskih« državljanov! V svoji zunanji politiki, »navzgor«, se podreja ZDA – in vse bolj izgublja lastno samostojnost in samosvojost - »navzdol«, proti ljudstvu in narodom Evrope pa vse bolj nastopa avtoritarno in tlači »manj razvite«!

Evropa s tem izgublja svojo identiteto! Mi pa to podpiramo!

Bivša Jugoslavija - v odnosu do svetovne politike majhna, kakor je sedaj Slovenija v odnosu do evropske politike - je sredi hladne vojne zmogla začeti neuvrščeno gibanje, ki je preraslo v svetovni fenomen in dejansko spremenilo svetovno politiko. Slovenija pa ne zmore pokončne drže in suverenega stališča do evropske politike in do vsake njene posamezne države, še posebej, če je mačeha enemu svojem delu!

Legalnost je že v redu, toda temeljnejša, izvornejša je legitimnost! Legitimne so pravice ljudstva do svoje države - temu mora slediti legaliteta!

V Evropi je še nekaj ljudstev, ki bodo dozorela za osamosvojitev - ali bo Evropa do vsake tako »legalno« rigorozna, avtoritarna? To jo bo razneslo! Ne bi pa je raznesla uresničena pravica do samoodločbe narodov in prizadevanje za sožitje med novo in prejšnjo državo! »Evropa« bi morala razreševati nasprotja in sovražnosti, ne pa biti tlačitelj enih v korist drugih!

Tega podrejanja Slovenije EU in prek nje ZDA mi je preprosto dovolj!