Dnevi nemškega filma v Ljubljani

V Slovenski kinoteki in Goethe-Institutu Ljubljana bodo na ogled filmi Mattija Geschonnecka, Margarete Kreuzer, Christiana Schwochowa in Thomasa Arslana, poseben poklon pa bo namenjen vzhodnonemškemu filmarju Franku Beyerju.

Tangerine Dream: Revolucija zvoka

Od 12. do 27. oktobra bo v Ljubljani potekal festival Dnevi nemškega filma, ki ga že tretje leto zapored organizira Goethe-Institut Ljubljana v sodelovanju s Slovensko kinoteko. V Slovenski kinoteki bo predstavljen izbor novejših filmskih del režiserjev Mattija Geschonnecka, Margarete Kreuzer, Christiana Schwochowa in Thomasa Arslana, v prostorih Goethe-Instituta pa se bodo poklonili vzhodnonemškemu filmarju Franku Beyerju.

Festival bodo odprli 12. oktobra ob 20.00 v Slovenski kinoteki s filmom V času pojemajoče svetlobe (r. Matti Geschonneck). Gre za adaptacijo istoimenskega mednarodno uspešnega romana Eugena Rugeja, ki na primeru razpadajoče družine prikazuje poti in stranpoti Vzhodne Nemčije in 20. stoletja. Filmska zgodba se odvija jeseni 1989. Wilhelm Powileit, ki bo kmalu star 90 let, je že 75 let zagrizen komunist: pobegnil je iz nacistične Nemčije in kot izgnanec živel v Mehiki. V tem času so njegovega pastorka Kurta v Moskvi aretirali kot domnevnega kontrarevolucionarja. Po vrnitvi v Nemško demokratično republiko si je zaradi pretekle izselitve na Zahod lahko ustvaril samo še skromno kariero v Enotni socialistični stranki. Danes mu mladi pionirji pojejo hvalnice, podelijo mu tudi odlikovanja. Medtem ko Wilhelm zanika, da je bil ideal boljšega sveta samo privid in da birokracija in strah ubijata velika upanja, mlada generacija zapušča državo. Tudi njegovo zasebno življenje utrpi nepopravljivo škodo.

Sledil bo dokumentarni film Tangerine Dream. Revolucija zvoka (r. Margarete Kreuzer), ki prikazuje doslej neobjavljene filmske posnetke te glasbene zasedbe, ki jih je posnel vodja skupine Edgar Froese kot pionir elektronske glasbe. Zasedba je vse življenje posvetila iskanju ultimativnega zvoka, kar jo je popeljalo do svetovnega slovesa in do hollywoodskih studiev Los Angelesa, kjer nastaja filmska glasba. Film nas popelje vse od turnej pa do njihovega zasebnega življenja; tako prvič vidimo skupino za kulisami – na turnejah po Evropi in Ameriki, na fotografiranju z Jimom Raketejem in med dopustom na obali.

Naslednji film bo Svetle noči (r. Thomas Arslan) z Georgom Friedrichom v glavni vlogi, ki je prejel srebrnega medveda na letošnjem Berlinalu. Michael, gradbeni inženir z avstrijskimi koreninami, živi s svojo punco v Berlinu. Ko izve, da mu je umrl oče, se s 14-letnim sinom Luisom z avtom odpravi na Norveško, kjer bo oče pokopan. Na severu si Michael obeta nov začetek s sinom, saj je njuno razmerje zaradi njegove dolgoletne odsotnosti načeto.

Program sodobnih filmskih produkcij bo zaključil film Paula (r. Christian Schwochow), ki ponuja vpogled v življenje slikarke Paule Modersohn-Becker, njeno strast do slikanja in veliko ljubezen do slikarja Otta Modersohna, s katerim se poročita, a njuno skupno življenje nikakor ne ustreza konvencijam takratnega časa.

Posebno pozornost letos namenjajo režiserju Franku Beyerju – enemu redkih vzhodnonemških ustvarjalcev, ki so se zapisali v svetovno filmsko zgodovino. Filmi Jakob der Lügner, Spur der Steine, Fünf Patronenhülsen, Karbid und Sauerampfer, Nackt unter Wölfen in Der Verdacht bodo predstavili široko paleto ustvarjanja tega avtorja, ki je na nemškem in svetovnem filmu pustil svoj pečat.