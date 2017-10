Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

V Kinodvoru bo od 12. oktobra dalje na ogled film Družinica v režiji Jana Cvitkoviča, ki je na Festivalu slovenskega filma v Portorožu prejel štiri nagrade vesna. V KGLU Slovenj Gradec bodo odprli mednarodni razstavi Migracije strahu in Čas za zgodbe, v Mini teatru pa bodo premierno uprizorili predstavo Natanovi otroci, ki je nastala po tekstu nemškega dramatika Ulricha Huba.

Četrtek, 12. oktober

V Koroški galeriji likovnih umetnosti Slovenj Gradec bodo ob 19.00 pod naslovom Na-poti odprli mednarodni razstavi Migracije strahu (kustosa: Ilina Koralova in Boris Kostadinov) in Čas za zgodbe (kustosinji: Katarina Hergold Germ in Andreja Hribernik,) ki se dotikata globalnega vprašanja migracij, osebnih zgodb in izkušenj ljudi ter hkrati posledic tako za samo politično in ekonomsko sliko kot tudi posledic za miselni okvir prebivalcev in državljanov Evrope.

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopila provokativna srbska raperka Sajsi MC, ki se po nastopih na festivalih Mesto žensk, Rdeče zore in Mlade rime, ponovno vrača v Ljubljano. Za ogrevanje bo poskrbelo osem izbranih slemerk in slemerjev z nove slovenske slam scene.

Na malem odru SNG Nova Gorica bo ob 20.00 premiera Molierove tragikomedije Don Juan, v kateri je prikazal neustavljivega zapeljivca, lažnivca, prevaranta in morilca, ki ne pozna občutka krivde; zanj ne obstajata ne greh ne pokora, ravna natanko tako, kot mu narekuje njegova sebičnost, in se ne ozira na domnevno voljo nebes. Režija: Daniel Day Škufca

V Menzi pri koritu (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 nastopila portugalska post-doom ambientalna rock zasedba Sinistro. Predskupina: Seul Océan (Slo). V Channel Zeru bo ob isti uri nastopila avstrijska instrumentalna post rock skupina Mountain, za ogrevanje pa bo poskrbela domača zasedba We Just Don't.

V Kinodvoru Ljubljana bo ob 21.00 projekcija filma Družinica, ki prikazuje življenje povprečne slovenske družine srednjega razreda, ki je lepo in mirno. Potem pa nekega dne oba starša nepričakovano izgubita službo in idilično družinsko življenje se nenadoma obrne na glavo... Režija: Jan Cvitkovič

Petek, 13. oktober

V Plečnikovi hiši Ljubljana bodo ob 13.00 odprli razstavo z naslovom Plečnik in voda: vodnjaki v mestu, ki bo predstavila izbrane Plečnikove izvirne načrte, skice in arhivske fotografije iz Plečnikove zbirke, povezane z arhitektovimi realiziranimi in nerealiziranimi manjšimi projekti, ki vključujejo vodo, kot so vodnjaki, spomeniki in obeležja. Razstavo dopolnjuje tudi arhitektova ureditev Rožnovenskega vodnjaka v Kranju, ki je bila navdih za umetnico Lelo B. Njatin, ki je ustvarila izvirno pravljico z naslovom Umetnik in ptič. Avtorica razstave: Ana Porok

Tivoli

V Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na Krki bodo ob 18.00 odprli razstavo Narava v nebo, človek vase - Mojstrovine iz zbirke Koroškega muzeja moderne umetnosti, na kateri bo predstavljen izbor del krajinskega in figuralnega slikarstva iz Koroškega muzeja moderne umetnosti v Celovcu (MMKK). Razstava interaktivno združuje avstrijsko (post)moderno slikarstvo in sodobno literaturo. Kustos razstave: dr. Robert Simonišek

Maja Vukoje, Brez naslova (2003)

V MC Pekarna Maribor bo ob 22.00 nastopila reška zasedba Urban & 4, ki jo vodi Damir Urban, nekdanji član kultne rock skupine Laufer.

Sobota, 14. oktober

V SiTi Teatru Ljubljana bo ob 20.00 v okviru cikla SiTi za dobro musko nastopila skupina Malamor, ki bo predstavila svoj drugi album Daisy. Njihova glasba je mešanica kabareja, latina, swinga, soula, rockabillyja, psihadelije in garažnega punka.

Nedelja, 15. oktober

V Mini teatru Ljubljana bo ob 19.00 premiera predstave Natanovi otroci, ki je nastala po tekstu nemškega dramatika Ulricha Huba. V zgodbi spremljamo dva mlada človeka, ki za las ubežita smrti. Templjar Kurt kot po čudežu uide usmrtitvi izpod sultanovih rok, nato pa iz goreče hiše reši mlado dekle, Natanovo hčer Reho. Reha Kurta prepriča, naj ovrže svoje verske predsodke in med njima se razvije nežna naklonjenost. Režija: Robert Waltl in Alen Prošić