Ne sanjajo več o lastnem domu

Na Dunaju so se v zadnjih desetih letih stanovanja podražila za več kot 80 odstotkov, v preostalih avstrijskih zveznih deželah v povprečju »samo« za 48 odstotkov

Sanje o lastnem domu ...

Štirje od pet Avstrijcev menijo, da si običajni državljani ne morejo več privoščiti lastnega stanovanja. Od leta 2007 so se cene stanovanj v Avstriji povišale za okroglih 60 odstotkov, kar je tri krat večji dvig od inflacije. Najbolj so cene stanovanj narasle na Dunaju, in sicer kar za več kot 80 odstotkov. V preostalih osmih zveznih deželah so se v zadnjih desetih letih stanovanja podražila »samo« za 48 odstotkov.

Podražitev stanovanj v avstrijski prestolnici po poročanju Standarda niso nič novega. Podobno rast cen so tam imeli od osemdesetih do sredine devetdesetih let prejšnjega stoletja. Potem so do leta 2004 celo rahlo padle. Nova pri sedanji rasti cen stanovanj je vloga Evropske centralne banke (ECB), ki drži temeljno obrestno mero na ničelni stopnji. Zaradi tega investitorji več vlagajo v nepremičnine in tako dvigujejo cene. Zaslužek od najemnine je pri tem manj pomemben kot upanje na rast vrednosti stanovanja. Zadnji indeks Deloitte Property kaže, da je zlasti na dinamičnih nepremičninskih trgih, kot so Pariz, London, München in Dunaj, mesečna najemnina glede na ceno stanovanja posebej nizka.

Za 70 kvadratnih metrov veliko stanovanje mora Avstrijec s povprečno plačo po izračunih hiše Deloitte delati 5,8 let, Nemec samo 5 let, Britanec pa deset let. Ob tem morajo mladi Avstrijci čakati vse več časa, da zaslužijo dovolj za lastno stanovanje. Od leta 1983 se je delež mladih družin z lastnim stanovanjem v Avstriji zmanjšal za tretjino. To je predvsem posledica daljše dobe izobraževanja in poznejšega dedovanja.

Anketa ImmobilienScout24 je pokazala, da 58 odstotkov Avstrijcev ugotavlja, da se jim je delež stroškov za stanovanje v družinskem proračunu v zadnjih petih letih povečal, od tega jih 21 odstotkov pravi, da so se jim ti stroški občutno povečali, poroča agencija APA. Slednje velja zlasti za prebivalce Dunaja in tiste, ki imajo končano le osnovno šolo ali družinski proračun nižji od 2000 evrov na mesec. Polovica vprašanih je povedala, da načrtno zmanjšujejo druge izdatke zato, da lahko poravnajo stroške za stanovanje. To posebej velja za enočlanska gospodinjstva. Kar 88 vprašanih se strinja z ugotovitvijo, da zaradi rasti cen nepremičnin večina Avstrijcev kmalu ne bo več zmogla pokriti stroškov za stanovanje.

Malo manj kot 80 odstotkov Avstrijcev pričakuje, da se bodo stanovanja tam, kjer živijo, v prihodnjem letu še podražila, poroča Presse. Kot je pokazala anketa ING-Diba, samo 19 odstotkov vprašanih ocenjuje, da so sedanje cene stanovanj v Avstriji normalne, za 3 odstotke vprašanih so ugodne. Da bi raje živeli v lastnem stanovanju, je odgovorilo 59 odstotkov najemnikov, 48 odstotkov jih priznava: »Lastne nepremičnine si najbrž nikoli ne bom mogel privoščiti«.