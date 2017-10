REJVikend

Sonja Moonear

V Študentskem kampusu bo otvoritev nove sezone Innocent Music s švicarsko DJ-ko Sonjo Moonear. V F Clubu bo potekal 12-urni dogodek, na katerem bodo glasbo vrteli Veztax, Angel Anx, Andy Raze, Sara Popovic in drugi, na prvem dogodku Sezama v K4 pa bodo nastopili Felis Catus, Krilc, Softskinson, Dacho, Levanael.

Petek, 13. oktober

(20.00): Žmauc Ljubljana: Dirtyspeakerz (DJ set)

hwa-0uwp4gs

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Tritch)

(23.00): F Club Ljubljana: 12 Hours Spring Session (Veztax, Angel Anx, Jean G, Tommc, Ally, Sara Popovic, Ijan, Andy Raze, Stoxx, Rushkin + tba)

uNPu-_0Wa8w

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Versus: Thon Kland/Shekuza (b2b DJ set)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pop Nation (DJ Duki)

(23.00): K4 Ljubljana: K4DNB (Arena: Lunik, Spencah, Zannax. Bar: YooRonYaa, Klepetz, W. G., Theejay)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Mami's Magic Season Opening (Val Vashar/Hr + ekipa Mami's Magic)

0etVf5VHWAk

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Nati Katchi vs. Shu Shu (DJ set)

Sobota, 14. oktober

(22.00): Moment Bar Ljubljana: Trance Must Go On (Nesh, Ales Hrastnik, Kristian Macarol, Simon Motnikar, Dalton Trance Teleport)

vHnkFMTbV_Q

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Wave Riders! (Torulsson, Kobayashii)

CZmpIa-gyIA

(23.00): K4 Ljubljana: Sezam (Felis Catus, Krilc, Softskinson, Dacho, Levanael)

kn7DzAjWPnk

(23.00): Študentski kampus Ljubljana: Innocent Music Season Opening (Sonja Moonear/Švi, Aney F., Uno Taman)

AOps9ww2VL4