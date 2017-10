Tinta namesto Stripolisfesta

Festival stripa Tinta bo poleg domačih ustvarjalcev gostil angleško striparko in aktivistko Kate Evans, francoskega striparja Bouleta in legendo srbske podtalne stripovske scene Aleksandra Zografa.

Kate Evans: Rdeča Rosa

Na različnih prizoriščih v Ljubljani bo od 10. do 14. oktobra potekal festival stripa Tinta, naslednik Stripolisfesta, ki se je odvijal v Ljubljani med leti 2013 in 2016. Festival je nastal iz rednih mesečnih stripovskih večerov v Kinu Šiška, v štirih letih pa iz enodnevnega dogodka zrasel v večdnevni stripovski festival z razstavami, delavnicami, pogovori z domačimi in tujimi stripavtorji ter strokovnjaki, stripovskim sejmom, dražbo stripovskih originalov, branji stripov v živo, filmskimi projekcijami in drugim stripovsko obarvanim dogajanjem. Za letošnjo festivalsko podobo, škrata Tinto je poskrbel Tomaž Lavrič, nagrajenec Prešernovega sklada, med gosti pa bodo angleška striparka in aktivistka Kate Evans, francoski stripar Boulet in legenda srbske podtalne stripovske scene Aleksander Zograf.

Po besedah organzatorjev bo festival Tinta deloval kot povezovalna platforma, ki združuje akterje domače stripovske scene z namenom popularizacije stripovske ustvarjalnosti, predstavlja vrhunce in raznolikost sodobne slovenske stripovske produkcije, z gostovanjem priznanih tujih stripovskih ustvarjalcev pa omogoča vpogled v živahno mednarodno dogajanje in trende na področju sodobnega avtorskega stripa.

Festival bo v Atriju ZRC odprla debata z naslovom od Rdeče Rose do Calaiske džungle, na kateri bodo sodelovali: Kate Evans, Miha Blažič - N'toko, Aigul Hakimova in moderator Anej Korsika. Kate Evans, znana tudi kot Cartoon Kate, je angleška striparka, umetnica in aktivistka, ki se v svojih delih pogosto ukvarja z aktualnimi družbenopolitičnimi tematikami. Slovenski bralci jo poznajo po risoromanu Rdeča Rosa, stripovski biografiji o ikoni politične levice, socialistični filozofinji, borki za pravice žensk in revolucionarki Rosi Luxemburg. Njen zadnji strip z naslovom Threads: From The Refugee Crisis govori o Calaiski džungli, simbolu begunske krize v Evropi. Obe knjigi bosta izhodišče pogovora o možnostih emancipatorne politike v pogojih visoko razvitega kapitalizma in zoperstavljanja segregacijskim politikam, ki so jih deležni migranti. Risoroman Rdeča Rosa, ki ga je v prevodu Anje Golob izdala založba VigeVageKnjige (2016), bodo na festivalu s pomočjo pripovedi, animacije in glasbe v živo predstavili pripovedovalka Špela Frlic, glasbenik Drago Ivanuša in animator Jure Lavrin.

Na razstavah si boste lahko ogledali stripe, risbe in strani iz skicirke Gillesa Roussela aka Bouleta, ki svoj stripovski blog že 13 let objavlja na strani bouletcorp.com. Skozi leta je Boulet dosegel kulten status: le v Franciji ga vsak dan bere 20 000 ljudi, spletni dnevnik pa je pri prestižni založbi Delcourt izšel v doslej že desetih debelih knjigah. Revija Stripburger v Vodnikovi domačiji pripravlja pregledno razstavo stripovske produkcije za odrasle, ki je nastala v zadnjem desetletju ter razstavi Marka Kocipra in Andreja Štularja. Stripar in glasbenik Martin Ramoveš bo predstavil pregled svojega dosedanjega dela na stičiščih glasbene in stripovske umetnosti - glasbena albuma v stripu Nesojeni kavboji in Astronomi ter risbe za animacije v glasbenem dokumentarcu o skupini Buldožer. V sklopu programa Zine Vitrine se v DobriVagi predstavlja zinovski festival Ukmukfukk iz Budimpešte z razstavnim projektom Ukmukfukk arhiv, ki v središče postavlja zaklade sodobne madžarske zinovske produkcije.

Na festivalu bo potekala tudi delavnica in stripovski jam s Kredkom, ki ga je skupaj s sodelavcema Renéjem Bakkerjem in Danielom Beriom zasnoval nizozemski umetnik Daan Brinkmann. Gre za mehanski oziroma robotski "tiskalnik" večjih dimenzij, ki omogoča izdelavo talnih risb po vnaprej pripravljenih in digitaliziranih predlogah. V Ljubljani se bo Kredko prvič doslej preizkusil v ustvarjanju stripov. Risarji bodo na delavnici in stripovskem jamu izdelali lastne stripe in jih s pomočjo Kredka natisnili na več lokacijah festivala po mestu.

Stripovsko dogajanje bo vrhunec doseglo s sobotnim sejmom stripov v Kinu Šiška, ki ga bodo pospremile predstavitve in podpisovanja najnovejših stripovskih izdaj, risanje v živo ter pogovori z avtorji. Na trgu pred Kinom Šiška bo v risarski akciji robotski tiskalnik Kredko, na DIY delavnici boste lahko izdelovali stripovske broške, v Katedrali bo na ogled projekcija kratkih madžarskih animiranih filmov Zina on the move, festival pa se bo zaključil s pogovorom z osrednjimi gosti festivala - Kate Evans, Aleksandrom Zografom in Bouletom.