Sporne donacije inštitutom, univerzam in medijem

Fundacija New America Foundation, ki je od svoje ustanovitve leta 1999 pomemben forum za politične razprave levice v ZDA, je od Googla, od Erica Schmidta, predsednika Googlove družbe matere Alphabet, in od Schmidtove družinske fundacije prejela 21 milijonov dolarjev. Ko je raziskovalec Barry Lynn, v okviru pobude Odprti trgi, kritiziral tržno moč tehnoloških velikanov, kot je Google, in je na spletni strani fundacije objavil pohvalo EU, da je kaznovala Google, je Schmidt predsednici fundacije Anne-Marie Slaughter sporočil svoje nezadovoljstvo.

Predsednica je po Schmidtovem opozorilu Lynna obtožila, da je »ogrozil institucijo kot celoto« in ukinila pobudo Odprti trgi. Kot piše na svoji spletni strani profesor Robert Reich, New America Foundation ni edina, ki je podlegla bogatim financerjem.

Med primeri, ki jih je izbral za potrditev svoje trditve, najprej navaja neprofitno skupino o volilnih pravicah, ki se je odločila, da ne bo izvedla kampanje proti bogatim financerjem politike, ker se boji, da bi z njo odgnala svoje donatorje. Liberalni inštitut iz Washingtona je objavil študijo o neenakosti, v kateri ni navedel, kakšno vlogo so imele velike korporacije in družbe s finančnega središča v New Yorku Wall Street pri zmanjševanju pravic delavcev in omilitvi protimonopolne zakonodaje. Tako naj bi se v Washingtonskem inštitutu odločili zato, ker ne želijo razjeziti svojih donatorjev.

Velika univerza je raziskave in predavanja prilagodila gospodarskim temam, ki zanimajo njene največje donatorje, pri tem pa ne omenja vse večjega vpliva velikih korporacij in Wall Streeta na gospodarstvo. Telekomunikacijski velikan Comcast je financiral Mednarodni center za pravo in gospodarstvo (International Center for Law and Economics), ki je podprl združitev Comcasta z družbo Time Warner.

Fundacija milijarderja Charlesa Kocha si je z donacijo 1,5 milijona dolarjev gospodarskemu oddelku državne univerze Florida zagotovila, da lahko prek svetovalnega odbora, ki ga je postavil Koch, izbira profesorje in opravlja letna ocenjevanja. Bratje Koch financirajo 350 programov na več kot 250 višjih in visokih šol ter univerz v ZDA.

»Stavite lahko, da to financiranje ne podpira raziskav o neenakosti in okoljski pravici,« piše Robert Reich. David Koch si je z donacijo 23 milijonov dolarjev zagotovil, da javna televizija ni predvajala dokumentarca, ki je kritičen do bratov Koch.

Raziskav, predavanj in medijskih objav si v svoj prid ne krojijo le premožni desničarji, kot so bratje Koch. Premožni pripadniki naprednih gibanj svoj vpliv na inštitute in univerze izvajajo precej bolj na tiho kot konservativci, piše Reich.

Eric Smidt se po njegovem mnenju ne bi smel vmešavati v delo New America Foundation, fundacija pa ne bi smela ustaviti raziskav o povečevanju vpliva Googla in drugih tehnoloških velikanov na trg. Denar ne bi smel vplivati na to, kaj se raziskuje, objavi, o čem se razpravlja. Prav tako ni prav, da se krepi povezava med koncentracijo bogastva in politično močjo.