Nagrada za najboljšo glasbo na festivalu na Tenerifih

Celovečerni dokumentarni film Zadnji ledeni lovci v režiji Jureta Breceljnika in Rožleta Bregarja, ki je na 8. Festivalu evropskega in mediteranskega filma v Piranu prejel nagrado Vilka Filača za najboljšo fotografijo, avtor glasbe Miha Petric pa je bil pred kratkim nagrajen za najboljšo glasbo na Tenerife International Film Music Festival.

Film pripoveduje zgodbo o izginjajoči kulturi Inuitov na vzhodni Grenlandiji, ki je danes, po skoraj 4000 letih obstoja v izjemno surivih okoliščinah in soočanja z nepremostljivimi globalnimi spremembami, ki ključno vplivajo na njihovo lovsko – v marsičem edinstveno in neprecenljivo – kulturo, tik pred izumrtjem. V glavni vlogi nastopata Emanuel Boassen in Tobias Ignatiussen, dva polno zaposlena lovca, ki se preživljata izključno z lastnim ulovom. Zaradi globalizacije sedaj lovita plen le še s puško in gliserjem. Film si po besedah ustvarjalcev prizadeva povedati zgodbo teh ponosnih lovcev, predstaviti njihovo kulturo in osvetliti širšo problematiko izginjajočih domorodnih ljudstev.

Zadnji ledeni lovci so zadnji film, ki ga je ustvaril žal že pokojni režiser Jure Breceljnik (1974-2015), ki je dve leti nazaj med snemanjem prav tega dokumentarnega filma nenadno umrl. Njegova filmska ekipa je film njemu v čast in zadnje slovo dokončala.

IYgYPaHmBo4