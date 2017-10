Debelih otrok bo kmalu več kot podhranjenih

Slovenija je na področju boja proti epidemiji otroške debelosti med vodilnimi v svetu

© Tomaž Lavrič

V minulih 40 letih se je število debelih otrok in mladostnikov po svetu podeseterilo. Ob današnjem svetovnem dnevu debelosti je bila v medicinski reviji Lancet objavljena obsežna študija avtorjev s celega sveta, ki obravnavala medgeneracijske spremembe v prehranjenosti otrok in mladostnikov. Svoje podatke so prispevali tudi strokovnjaki z ljubljanske Fakultete za šport, kjer že več kot 30 let spremljajo podatke o telesnem in gibalnem razvoju šolajočih se otrok.

Šlo je za najobsežnejšo epidemiološko študijo do zdaj, saj je bil vključenih kar 130 milijonov ljudi. Na podlagi trendov v indeksu telesne mase in sprememb v debelost po posameznih regijah med letoma 1975 in 2016 avtorji opozarjajo, da bo že čez pet let na svetu več debelih kot podhranjenih otrok in mladostnikov.

V letu 2016 je bilo po vsem svetu 50 milijonov debelih deklet, kar predstavlja šest odstotkov populacije, in 74 milijonov debelih fantov, kar predstavlja 8-odstotni delež. V Evropi je največji delež debelih deklet na Malti (11,3%), fantov pa v Grčiji (16,7%). Na splošno je v Evropi zelo izrazit prepad med severom in jugom, saj severne države praviloma nimajo tako velikih težav s prekomerno težo otrok.

V Evropi je največji delež debelih deklet na Malti (11,3%), fantov pa v Grčiji (16,7%).

Slovenija se temu pravilu dokaj dobro upira. V zadnjih letih smo dosegli pomemben napredek in zaustavili trend povečevanja debelosti.

Kako nam je uspelo? O tem smo v Mladini pisali že februarja letos v članku Više, hitreje, močneje.

Še vedno pa se velja spomniti, da ne more biti zgolj šola odgovorna za primeren zdrav razvoj otrok, na kar smo opozorili že v zapisu Ni časa za igro. Pa tudi s športom ne gre pretiravati (Kri, znoj in solze).