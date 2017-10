Waldorfski eksperiment

Waldorfske šole so vse pogostejši odgovor na občutek nezadovoljstva z javnimi šolami

Športna dvorana Waldorfske šole v Ljubljani

© Borut Krajnc

V Ljubljani na Streliški ulici pod Grajskim hribom, le streljaj od osrednje tržnice, v zgradbi nekdanjega strelišča in kasneje ljudske kuhinje, ki je dobila sodoben prizidek in vkopano telovadnico, domuje waldorfska šola. Waldorfska osnovna šola letos praznuje že 25 let obstoja. Družbo ji delata vrtec in gimnazija. Waldorfske osnovne šole delujejo še v Žalcu, Radovljici, Bukovici pri Novi Gorici in Mariboru. Vrtcev je po vsej državi deset. Vse ustanove skupaj obiskuje približno 1300 otrok. Zanimanje za vpis pa neprestano narašča.