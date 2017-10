Združena glasbena tradicija Bosne in Hercegovine, Srbije in Makedonije

V Cankarjevem domu bo 17. oktobra ob 20.00 nastopila Amira Medunjanin, odlična vokalistka in interpretka čutnih ljubezenskih pesmi sevdalink. Na svojem drugem koncertu v Ljubljani bo predstavila skladbe z albuma Damar, ki je izšel konec lanskega leta. Amira v svoji glasbi združuje glasbeno tradicijo Bosne in Hercegovine, Srbije in Makedonije in s svojo interpretacijo tradicionalne glasbe z različnih delov sveta navdušuje občinstvo.

Amira Medunjanin se je rodila v Sarajevu v času, ko je bila priljubljenost tradicionalne glasbe v nekdanji Jugoslaviji na vrhuncu. Zanjo je sevdah imel poseben pomen, sevdalinke, ki se jih je naučila od matere, pa so se ji zdele najlepše pesmi. Iz navdušenja nad ustnim izročilom Bosne in Hercegovine se je posvetila oblikovanju edinstvenega glasu, s katerim želi do polnosti raziskati izrazno moč sevdalink.

Leta 2005 je posnela debitantski album Rosa za založbo Snail Records, ki je bil odlično sprejet v Veliki Britaniji in tudi drugod po Evropi. Leta 2009 izda albuma Live in Zumra, leta 2011 pa album Amulette, na katerem so sodelovali Vlatko Stefanovski, Kim Burton, Walter Quintus in drugi, britanska glasbena revija Songlines pa ga je uvrstila na lestvico Top of the World izdaj. Leta 2012 ji Fundacija Orange podeli nagrado za enega od najboljših ženskih vokalov, leta 2014 pa izide njen četri album Silk and Stone.

0mnXEUbCXZ0