Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

V Areni Stožice bodo nastopili Pankrti, ki praznujejo 40. obletnico delovanja, na Gospodarskem razstavišču pionir elektro swinga Parov Stelar, v Kinu Šiška izraelska indie-folk-pop zasedba Lola Marsh, v Španskih borcih pa škotski stand-up komik Daniel Sloss. V UAUU bodo odprli razstavo in predstavili fotoknjigo Top lokacija, topografije javne plastike v slovenskih krožiščih, ki sta jo zasnovala in izvedla Jaka Babnik in Miha Colner.

Četrtek, 19. oktober

V Kinu Šiška Ljubljana bosta ob 20.00 ponovno nastopila seattelska hiphop šamana Shabazz Palaces, ki bosta tokrat predstavila dvojni album Quazarz: Born on a Gangster Star in Quazarz vs. The Jealous Machines, na odru pa se jima bo pridružil mladi iranski reper Naji.

6TWNaMRlNj8

V UAUU.Univerzalnem Ateljeju Uličnih Umetnosti Ljubljana bo ob 20.00 otvoritev razstave in promocija fotoknjige Top lokacija, topografije javne plastike v slovenskih krožiščih, ki sta jo zasnovala in izvedla Jaka Babnik in Miha Colner. Skozi projekt Top lokacija sta avtorja beležila, popisovala in premlevala vseprisoten pojav skulptur in instalacij v otokih cestnih krožišč, ki so v slovenskem prostoru relativno nov pojav.

V SNG Drama Ljubljana bo ob 20.00 premiera filma Prebujanja, prepričljive in pretresljive zgodbe treh parov na pragu štiridesetih let, ki se počasi soočajo s krizo srednjih let. Režija: Peter Bratuša

RwiBsydbn4U

V Gala hali (Metelkova) Ljubljana bo ob 20.30 nastopil Damir Avdić, ki bo premierno predstavil sedmi studijski album Amerika.

BRIPLuiS4v0

Petek, 20. oktober

V Galeriji Gong Solkan bodo ob 19.00 odprli razstavo Tanje Lažetić z naslovom Billion Dinar Girl, ki je sestavljena iz dveh del. Prvo je video delo z naslovom Gola se spušča po stopnicah (2012), ki je ponovitev znanega motiva iz zgodovine upodabljajočih umetnosti: zasledimo ga namreč tako med eksperimenti britanskega fotografa Eadwearda Muybridgea, ki je s pomočjo sekvenčnih posnetkov ženskega akta dokaj prepričljivo rekonstruiral gibanje, kot tudi v opusu Marcela Duchampa in Joana Mirója. V drugem, naslovnem delu Billion Dinar Girl (2017) pa je v ospredju družbena vrednost ženske. Izhodišče dela je bankovec Zvezne republike Jugoslavije za bilijon dinarjev iz leta 1993, časa hiperinflacije, ko je dinar popolnoma izgubil vrednost. Kustosinja razstave: Nataša Kovšca

V Areni Stožice Ljubljana bo ob 20.00 nastopila skupina Pankrti, ki bo s koncertom proslavila 40. obletnico delovanja. Na odru se jim bodo pridružili številni gostje, posebni gost pa bo Glen Matlock, član legendarne britanske zasedbe Sex Pistols.

s1JCuin99B4

V Španskih borcih Ljubljana bo ob 20.00 nastopil škotski stand-up komik Daniel Sloss, ki velja za enega najbolj nadarjenih komikov svoje generacije. Njegovi šovi so redno razprodani, nastopa v oddajah, kot so Michael McIntyre's Comedy Roadshow, Russell Howard's Good News in Conan, je pa tudi zmagovalec festivala Sydney Comedy Festival’s Best of the Fest Award International Winner (2016). Tokrat bo premierno uprizoril svoj novi stand-up šov z naslovom Now, kot posebni gost pa bo nastopil Kai Humphries.

NwvlBAmoMmA

Sobota, 21. oktober

V Španskih borcih Ljubljana bo ob 18.00 premiera lutkovne predstave, ki je nastala po slikanici Braneta Mozetiča Prva ljubezen, v kateri avtor spregovori o čustveni navezanosti dveh dečkov v vrtcu in v ospredje postavlja prvo ljubezen, ki nam ostane v spominu vse življenje. Enako se je zgodilo tudi glavnemu junaku Mozetičeve zgodbe, šestletnem dečku, ki najde varnost in sprejetost le v družbi Drejčka. Med fantkoma se rodi ljubezen in tesno prijateljstvo, a ta čustva okolica ne odobrava. Priredba in režija: Alenka Pirjevec, ponovitev: 22. oktobra ob 11.00

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani bo ob 20.00 nastopil pionir elektro swinga Marcus Füreder alias Parov Stelar, najuspešnejši avstrijski elektronski producent, ki je s svojo skupino nastopil na več kot 600 koncertih ter na vseh večjih festivalih kot so Coachella, Glastonbury, Sziget in Lollapalooza. Gostje: Manouche in Mike Vale

awEo3fqVPP0

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopila izraelska indie-folk-pop zasedba Lola Marsh, ki je pred dvema letoma že navdušila ljubljansko publiko, letos pa je izdala svoj prvi album Remember Roses. Za uvod v njihov koncert bo poskrbela poljska folk pevka in kitaristka Agata Karczewska.

Xz0I_O537mk