Konec plastičnih vrečk v Sloveniji?

Levica na vlado naslavlja predlog šestih priporočil, s katerimi naj bi v Sloveniji prepovedali prodajo plastičnih vrečk, posode, pribora in mikroplastike

© Pixabay

Poslanska skupina Levica je predstavila predlog šestih priporočil, ki od vlade zahtevajo, da s podzakonskimi akti prepove uporabo plastičnih vrečk, posode, pribora in mikroplastike kot surovine za nadaljnjo izdelavo plastičnih izdelkov. Pri tem vlado nagovarja, naj se ravna po francoskem zgledu - Francija je namreč septembra lani sprejela poseben zakon, ki prepoveduje tako plastične vrečke kot tudi posode in pribor, ki niso iz biorazgradljivih materialov.

V Levici predlagana priporočila na vlado naslavljajo zato, ker menijo, da je Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, ki jo je vlada sprejela julija letos, nezadostna in da izpolnjuje samo minimalne zahteve evropske direktive. Uredba namreč uvaja spremembe šele z letom 2019, ko bodo na vseh prodajnih mestih blaga ali izdelkov prepovedane brezplačne nosilne vrečke. Prepoved ne velja pri nakupu sadja, zelenjave in drugih nepredpakiranih živil, pri čemer bo še vedno dovoljena uporaba tankih plastičnih vrečk. Te so najbolj problematične, ker jih načeloma uporabimo samo enkrat, zaradi tankosti pa jih je težko reciklirati.

Vlada naj bi mnenje glede predlaganih priporočil sprejela na seji prihodnji teden.

Da je omenjena uredba res minimalni prenos evropske direktive, se strinjajo tudi v društvu Ekologi brez meja in hkrati menijo, da je na področju plastičnega onesnaževanja treba narediti več. "V Sloveniji ni politične klime za kakšno konkretno ambicioznost na področju okolja, tako da tudi kadar ima Ministrstvo za okolje in prostor dovolj poguma predlagati nadstandard, predlog sestrelijo drugi resorji ali pa Državni zbor," pravi generalni tajnik društva Jaka Kranjc. Odločitev Levice Ekologi brez meja pozdravljajo, saj jih veseli, ko ambicioznost na tem področju pokaže še kdo drug na položaju politične moči.

Na Ministrstvu za okolje in prostor so nam pojasnili, da je predlog trenutno v medresorskem dopolnjevanju in usklajevanju, vlada pa naj bi mnenje glede priporočil sprejela na seji prihodnji teden.

V Levici sicer predlagajo, da bi morali plastične vrečke nadomestiti z biorazgradljivimi ali s papirnatimi, plastične posode in pribor pa bi lahko preprosto nadomestil pribor za večkratno uporabo. Izpostavljajo tudi uporabo lesenega pribora, ki bi ga po njihovo lahko proizvajali v Sloveniji, s tem spodbudili domačo lesno industrijo in ustvarili nova zelena delovna mesta.