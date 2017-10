Psihološka vojna za stanovanje

V filmu brazilskega režiserja Kleberja Mendonçe Filha spremljamo 65-letno vdovo Claro, ki se upre sistemu, zgrajenem na ideji, da je novo vedno boljše.

V Kinodvoru bo od 18. oktobra dalje na ogled film Aquarius, v katerem brazilski režiser Kleber Mendonça Filho prikazuje psihološko vojno za stanovanje med nepremičninskim podjetjem in osamelo vdovo. V glavni vlogi nastopa brazilska diva Sônia Braga, film pa sta reviji Cahiers du Cinéma in Sight & Sound uvrstili na seznam najboljših filmov leta 2016.

V filmu spremljamo 65-letno vdovo Claro, upokojeno glasbeno kritičarko, vajene lagodnega življenja. Zdaj je zadnja stanovalka Aquariusa, elegantne dvonadstropne stavbe iz 40-ih let v prestižni obmorski soseski v Recifu. Čeprav so vsi njeni sosedje stanovanja že prodali nepremičninski družbi, ki namerava tam zgraditi luksuzno stolpnico, Clara ne namerava zapustiti svojega stanovanja - zanj se je pripravljena boriti do konca. Pogajanja z brezobzirnim podjetjem jo spravljajo ob živce, a v njeno dnevno rutino vnašajo tudi nekaj vznemirljive napetosti. Obenem pa jo dogajanje prisili tudi k razmišljanju o svojih bližnjih ter o preteklosti in prihodnosti...

"Hotel sem posneti film o arhivih in Aquarius je morda prvi korak proti filmu o želji po ohranjanju predmetov ter razliki med dokumenti in spomini. Zdelo se mi je zanimivo, da za protagonista vzamem osebo in zgradbo, ki sta približno iste starosti in oba na neki način ogrožena. Ideja za film se je razvila iz niza dogodkov, tudi precej banalnih, na primer množice telefonskih klicev, preko katerih so mi skušali prodati vse vrste stvari: kreditne kartice, zdravstveno zavarovanje, naročnino na kabelsko televizijo in časopise. Počutil sem napadenega – kot žrtev trga, ki ljudi sili v kupovanje stvari, ki jih nočejo. Tovrstno nadlegovanje je še posebej agresivno na področju nepremičnin. Preden je Brazilijo prizadela recesija, so se podjetja vedla kot požrešne zveri. Balet bagrov in buldožerjev, ki sem mu bil priča v Recifu, je bil žalosten – in hkrati fascinanten prizor. Spominjam se, kako sem spremljal usodo neke hiše in njenih lastnikov. Ko so se prebivalci izselili, se je nekega dne pojavila tabla, ki je oznanjala gradnjo nove stavbe. Nekaj mesecev pozneje sem ob prihodu domov zagledal buldožer, ki je ravnal zemljišče. Hiša, ki je tam stala več desetletij, je bila porušena v nekaj urah. Ta proces rad uporabljam tudi v svojih filmih: pričevanje o spremembah skozi oči posameznika. Tako tudi v Aquariusu Clara postopoma ugotovi, kaj se dogaja z njenim prostorom in osebnim okoljem. Kako lahko tako brezbrižno uničijo toliko hiš in zgradb, ki imajo svojo zgodbo in ki so referenčna točka za toliko ljudi? V Recifu so zahteve trga popolnoma spremenile njegov modus operandi. Nič ni bilo storjeno, da bi mesto zaščitili pred tržnimi interesi. Zdi se, da so z nepremičninskimi špekulacijami uspeli uničiti dobršen del velikih brazilskih mest. Pojavile so se nove zgradbe, ki se podrejajo določenemu slogu, idejo o prenovi pa promovirajo tako, da preprosto brišejo 'staro'. V Aquariusu se nazadnje vrnemo k ideji o filmu o arhivih, tako materialnih kot čustvenih," pravi režiser.

Aquarius je neprizanesljiva študija razrednih predsodkov, nepotizma in pomanjkanja odgovornosti podjetij, govori pa tudi o pomembnosti prostorov in stvari: o zgodovini in spominih, ki jih v sebi nosi stanovanje, kos pohištva ali LP, kupljen pred davnimi leti v trgovini z rabljenimi ploščami. Mendonça Filho je ustvaril napeto dramo o našem razmerju do fizičnega sveta, neponovljivi Sônii Braga pa podaril eno najboljših vlog v njeni karieri, so zapisali na mednarodnem filmskem festivalu v Torontu.

Kleber Mendonça Filho, scenarist, režiser in nekdanji filmski kritik, se je rodil in odraščal v Recifu v severovzhodni Braziliji, kjer živi še danes. V devetdesetih letih je v okviru lastne produkcijske hiše ustvaril nekaj dokumentarcev in eksperimentalnih kratkih filmov, leta 2012 pa posnel celovečerni prvenec Šumi soseske. Z drugim celovečercem Aquarius se je leta 2016 uvrstil v tekmovalni program filmskega festivala v Cannesu.

rbtbYMogmps