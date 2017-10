REJVikend

© Kris Kylven

V K4 se bo predstavila ekipa SOLVD (Christian Kroupa, Evident, Brt Čutul, Alex Ranerro in Vuka). V Trainstation Subart bodo gostili Krisa Kylvena, legendo mednarodne goa in psy scene. V Channel Zeru se bo predstavila nova generacija producentov in DJ-jev, tokrat kolektiv Spejs, v Rogu pa bo gostoval poljski producent Attaché.

Petek, 20. oktober

(20.00): Žmauc Ljubljana: Torulsson (DJ set)

2XU0M-xLVD8

(20.00): Kavarna Moderna Ljubljana: Svila (DJ set)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (DJ 1983)

(22.00): Moment Bar Ljubljana: The Experiment: Techno - Phase 2 (Rydel, Pohalino, Domnq, D Mayk B, Tixti, Inneas)

iC7-k_LnxwA

(22.00): Trainstation Subart Kranj: Electro Sendwich: Hippietalizm (Kris Kylven, SkokniPaLokni, Zwook)

mBWV98pfRko

(22.00): Centralna postaja Ljubljana: Trash Hits (MZ Buchek & Fogy)

(22.00): Dvorana Gustaf (Pekarna) Maribor: Bass Fighters: Akcija (Inward, Hanzo & Randie/Ita)

rgYoTBBRppI

(23.00): K4 Ljubljana: Temnica (Arena: Octex Live/DJ, Organon, LxS. Mali oder: Tritch, S.S.S.)

zNzBKpcFziU

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Refresh: Spejs (Junker, kaluza8, Pinta + Freeverse, Sunneh; VJ: 5237)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Rave Voyeur (tolstoyed)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pop Nation (DJ Marino)

(23.00): Modri kot (Rog) Ljubljana: SektorSelektor (Drof, Muki, Bor Mašina, Tristiana)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: A Skitzo, Lady Da Box (DJ set)

HlniLN4wAhk

Sobota, 21. oktober

(22.00): Modri kot (Rog) Ljubljana: Attaché (gostovanje poljskega producenta; gosta: A Humanoid Individual, Herman K)

LYXsY2lL-_A

(23.00): K4 Ljubljana: SOLVD (Veliki oder: Christian Kroupa / Alleged Witches, Evident, Brt Čutul. Mali oder: Alex Ranerro, Vuka;VJ: 5237)

uo3BOhDDUZI

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Luke Black live! (pred in po koncertu bo glasbo vrtel Volk)